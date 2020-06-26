Коронавірус не відступає: за добу в Україні додалося 1 109 нових випадків хвороби

Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 41 117
Коронавірус не відступає: за добу в Україні додалося 1109 нових випадків хвороби. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 26 червня у країні лабораторно підтверджені 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1788 випадків;
- Волинська область — 2096 випадків;
- Дніпропетровська область — 1081 випадок;
- Донецька область — 412 випадків;
- Житомирська область — 1366 випадків;
- Закарпатська область — 2547 випадків;
- Запорізька область — 561 випадок;
- Івано-Франківська область — 2217 випадків;
- Кіровоградська область — 640 випадків;
- м. Київ — 4726 випадків;
- Київська область — 2419 випадків;
- Львівська область — 4836 випадків;
- Луганська область — 76 випадків;
- Миколаївська область — 384 випадки;
- Одеська область — 1529 випадків;
- Полтавська область — 304 випадки;
- Рівненська область — 3364 випадки;
- Сумська область — 284 випадки;
- Тернопільська область — 1857 випадків;
- Харківська область — 1993 випадки;
- Херсонська область — 190 випадків;
- Хмельницька область — 724 випадки;
- Чернівецька область — 4582 випадки;
- Черкаська область — 627 випадків;
- Чернігівська область — 514 випадків.
Як інформує Полтавська ОДА, на Полтавщині за минулу добу зафіксували три нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу: по одному у Кременчуці, Полтаві й Полтавському районі.
Загалом одужали вже 268 жителів нашої області. Продовжують лікування 23 людини.