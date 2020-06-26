Коронавірус не відступає: за добу в Україні додалося 1 109 нових випадків хвороби

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Коронавірус не відступає: за добу в Україні додалося 1109 нових випадків хвороби. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 26 червня у країні лабораторно підтверджені 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1788 випадків;

Волинська область — 2096 випадків;

Дніпропетровська область — 1081 випадок;

Донецька область — 412 випадків;

Житомирська область — 1366 випадків;

Закарпатська область — 2547 випадків;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2217 випадків;

Кіровоградська область — 640 випадків;

м. Київ — 4726 випадків;

Київська область — 2419 випадків;

Львівська область — 4836 випадків;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 384 випадки;

Одеська область — 1529 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 3364 випадки;

Сумська область — 284 випадки;

Тернопільська область — 1857 випадків;

Харківська область — 1993 випадки;

Херсонська область — 190 випадків;

Хмельницька область — 724 випадки;

Чернівецька область — 4582 випадки;

Черкаська область — 627 випадків;

Чернігівська область — 514 випадків.

Як інформує Полтавська ОДА, на Полтавщині за минулу добу зафіксували три нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу: по одному у Кременчуці, Полтаві й Полтавському районі.









Загалом одужали вже 268 жителів нашої області. Продовжують лікування 23 людини.