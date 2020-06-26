Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна41117
Кременчук115
Хворі:
Україна21732
Кременчук4
Одужало:
Україна18299
Кременчук107
Померло:
Україна1089
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірус не відступає: за добу в Україні додалося 1 109 нових випадків хвороби

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 094

 

Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 41 117

Коронавірус не відступає: за добу в Україні додалося 1109 нових випадків хвороби. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 26 червня у країні лабораторно підтверджені 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1788 випадків;
  • Волинська область — 2096 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1081 випадок;
  • Донецька область — 412 випадків;
  • Житомирська область — 1366 випадків;
  • Закарпатська область — 2547 випадків;
  • Запорізька область — 561 випадок;
  • Івано-Франківська область — 2217 випадків;
  • Кіровоградська область — 640 випадків;
  • м. Київ — 4726 випадків;
  • Київська область — 2419 випадків;
  • Львівська область — 4836 випадків;
  • Луганська область — 76 випадків;
  • Миколаївська область — 384 випадки;
  • Одеська область — 1529 випадків;
  • Полтавська область — 304 випадки;
  • Рівненська область — 3364 випадки;
  • Сумська область — 284 випадки;
  • Тернопільська область — 1857 випадків;
  • Харківська область — 1993 випадки;
  • Херсонська область — 190 випадків;
  • Хмельницька область — 724 випадки;
  • Чернівецька область — 4582 випадки;
  • Черкаська область — 627 випадків;
  • Чернігівська область — 514 випадків.

Як інформує Полтавська ОДА, на Полтавщині за минулу добу зафіксували три нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу: по одному у Кременчуці, Полтаві й Полтавському районі.


У Кременчуці на коронавірус захворів 32-річний чоловік


Загалом одужали вже 268 жителів нашої області. Продовжують лікування 23 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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