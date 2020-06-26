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Поліція Кременчука розшукує особу, що викрала чужу автівку

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 0

Машина стояла біля будинку на вулиці Перемоги

23 червня до Кременчуцького відділу звернувся 44-річний чоловік, який заявив про викрадення автомобіля. Машина стояла біля будинку №3 на вулиці Перемоги. Легковик зник у період часу з 21.00 22 червня по 9.18 23 червня.


Викрали автомобіль марки Honda Accord білого кольору 2016 року випуску, державний номерний знак - ВІ 2233 СВ. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Правоохоронцями проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.


Інформацію про авто та осіб, що можуть бути причетні до злочину, надавайте будь-яким зручним способом до підрозділів поліції Кременчука або за телефонами - 098-739-26-30, 0536-76-73-02 чи 102.


 

Ілюстративне фото з відкритих джерел


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: розыск
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