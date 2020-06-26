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Сьогодні почав курсувати тролейбус 5А+, який їздить до «Кохнівського хлібзаводу»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 387 Коментарів: 1

 

На ділянці від Пивзаводівського мосту до зупинки «Кохнівський хлібзавод» (по проспекту Полтавському) він рухатиметься на автономному ходу

26 червня на маршрут вперше вийшов тролейбус 5А+, який курсуватиме від річкового вокзалу до «Кохнівського хлібзаводу». Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


На ділянці від Пивзаводівського мосту до зупинки «Кохнівський хлібзавод» (по проспекту Полтавському) він рухатиметься на автономному ходу. Тролейбус від’єднуватимуть від мережі відразу після спуску з мосту, а підключатимуть до електрики на зупинці «Вулиця Вадима Пугачова». Далі він рухатиметься у звичайному режимі до зупинки «Річковий вокзал».  


Графіки руху тролейбусу будуть розміщені на зупинках громадського транспорту.


Новий маршрут дасть можливість мешканцям Великої Кохнівки користуватися не лише маршрутками приватних перевізників, а й комунальним транспортом, а пільговикам – їздити безкоштовно.


Міський голова Віталій Малецький зазначив, що вже наступним кроком буде запуск тролейбусу на автономному ходу на Третій Занасип, а також на Раківку.


Нагадаємо, що першим мікрорайоном, на який було пущено тролейбус на автономному ходу, став квартал 304, куди курсує тролейбус за маршрутом 1+ (щоправда, поки що з перемінним успіхом).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: тролейбус Большая Кохновка график движения
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

298
Чopний Kiт:
Сьогодні, 11:20

Счастье-то какое! А график какой? Через день на третьи сутки разок проехаться и в Депо на ремонт?


3 0

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