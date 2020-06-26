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20-річний кременчужанин потрапив під потяг: хлопець у лікарні

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 748 Коментарів: 1

У хлопця закрита черепно-мозкова травма і множинні забої

25 червня до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» доставили 20-річного (2000 р.н.) мешканця Автозаводського району. Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА повідомив, що попередній діагноз потерпілого - закрита черепно-мозкова травма, множинні забої тіла.


За попередніми даними, хлопець травмувався поблизу залізничної станції «Кагамлицька» через власну необачність - на кременчужанина наїхав вантажний потяг №3804. Затримка руху потяга становила 40 хвилин.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: потяг травматизм
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

369
Pereselenets:
Сьогодні, 10:36

Дай Бог, обойдется без ампутаций...


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