У Кременчуці перейменували КНВК №15

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 689 Коментарів: 1

Кременчуцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня №15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу перейменували у Кременчуцьку початкову школу №15, яка матиме в своєму складі внутрішній структурний підрозділ – дошкільний, а також затвердили статут закладу в новій редакції. Відповідне рішення ухвалили 25 червня депутати Кременчуцької міської ради.





Це зробили, щоб привести назву закладу до чинних вимог законодавства.





Кременчуцька початкова школа №15 надає освітні послуги на двох рівнях освіти (дошкільна і початкова). Як йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення Кременчуцької міськради, актуальність функціонування закладу такого типу підтверджується сформованою мережею учнів та вихованців, а також даними електронної реєстрації до дошкільного підрозділу.