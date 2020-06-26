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Кременчук, Освіта

У Кременчуці перейменували КНВК №15

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 689 Коментарів: 1

 

Тепер заклад матиме назву Кременчуцька початкова школа №15

Кременчуцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня №15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу перейменували у Кременчуцьку початкову школу №15, яка матиме в своєму складі внутрішній структурний підрозділ – дошкільний, а також затвердили статут закладу в новій редакції. Відповідне рішення ухвалили 25 червня депутати Кременчуцької міської ради.


Це зробили, щоб привести назву закладу до чинних вимог законодавства.


Кременчуцька початкова школа №15 надає освітні послуги на двох рівнях освіти (дошкільна і початкова). Як йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення Кременчуцької міськради, актуальність функціонування закладу такого типу підтверджується сформованою мережею учнів та вихованців, а також даними електронної реєстрації до дошкільного підрозділу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: переименование школа
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 319
inattentive:
Сьогодні, 11:18

Я ржу с постоянных переименовываний школ.: СШ , лицеи ,КУВК, ,ООШ, КОШ ,коллегиумы...а еще ступени школ ,начальная, с именами, всякие специальные с уклонами и альтернативные.  А что поменялось то ??? 


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