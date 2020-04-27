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Знести 4 поверхи новобудови на вулиці Театральній: про що говорить нам скандал у сесійній залі

Сегодня, 09:01 Просмотров: 2 682 Комментариев: 13

 

Суперечка на сесії міської ради спровокувала депутатів на зізнання з корупційним присмаком: нам залишилося уважно слухати і записувати, як насправді у міськраді робляться справи

Об'єкт торгівлі чи медичний центр?

Депутати Кременчуцької міської ради зняли на доопрацювання питання про надання в оренду на 49 років земельної ділянки площею 1875 кв. м ТОВ «Фірма «Елмар» (питання розглядалося 22 квітня на сесії, з 19.15 на годиннику в трансляції). Ділянка, де зведена новобудова, що стала причиною суперечки на сесії, знаходиться на вулиці Театральній, 46-Б (поряд із центром «Європейська медицина»). Під час сесії лунала суперечлива інформація, що саме там розміститься: адміністративно-торговельний центр (як у проєкті рішення) чи лікувальний заклад.


Земельна комісія запропонувала зняти питання про оренду на доопрацювання. Ініціатором цього був депутат Костянтин Терещенко. Під час сесії він нагадав, що робив два депутатські запити з цього питання і не отримав відповіді, що там збудовано і на якій підставі.


- Сьогодні ми пропонуємо віддати в оренду на 49 років, не отримавши відповіді, що там побудовано… Пропоную депутатам бути послідовними і зняти це питання з розгляду, допоки ми на земельній комісії не розберемося, хто, що і як там побудував. Структури, які мають контролювати будівництво, з якихось причин допомагають його протягнути та добудувати, - наголосив Костянтин Терещенко.


Депутат Олександр Плескун, навпаки, запропонував підтримати рішення і «дати можливість лікувальному закладу працювати».


- Коли люди вирішують питання надання медичної допомоги, на мій погляд, ми повинні підтримувати цих людей, які сприяють медицині і сприяють лікуванню людей, - мотивував позицію Плескун.


Мер Віталій Малецький відповів Плескуну:


- Я багато в чому з вами погоджуюсь. Але ми з паном Федотовим (усі знають, хто там власник будівлі) ходили до території. Домовилися про те, що там буде зроблено певну реконструкцію.


Натомість директор департаменту ЖКГ, відповідаючи на запитання мера, доповів, що обіцяну реконструкцію доріжки фірма не виконала. Депутат Плескун наполягав на голосуванні на користь «Елмар»:


- Не треба бути вибірковим. Я підніму зі списку підприємців з порушеннями ще більшими, і ми на це не звертаємо увагу. І даємо можливість підприємцям робити.


Депутат Руслан Ульянов наголосив, що підприємець не надає відповіді на депутатські запити. Крім того, містобудівні умови видавалися на 1-2-поверхову будівлю, а збудовано більше поверхів. Крім того, це адміністративні та побутові будівлі, а не медичний центр (за технічною документацією). Він запропонував підтримати пропозицію Костянтина Терещенка та зняти питання на доопрацювання.


Мер Малецький зауважив, що в будівлі таки планується розмістити медичний центр. І внесок в інфраструктуру підприємець платив у розстрочку щомісяця. Але є питання до благоустрою території.


- Так давайте тоді до кожного питання так підходити, - висловився депутат Микола Порицький.


Костянтин Терещенко ще раз підкреслив, що в проєкті рішення йдеться про оренду на 49 років для розміщення адміністративно-торговельного комплексу, а не медичного об’єкту.


Земля використовується не за цільовим призначенням

Депутат Денис Терещенко виступив з кардинальною заявою:


- Мені здається, що це перший об’єкт у нашому місті, де площа землі відповідає площі забудови. Там є, де припаркуватися? Де поставити машину? Там нічого немає, там 6-поверхівка. Якщо людина будувала медцентр, що, у нас мало землі, якщо людина хоче добру справу зробити? Але я хочу нагадати, що для медцентру 9-поверхового має бути пів гектара землі для обслуговування. Тому цей об’єкт треба зняти (з розгляду – ред.), подати в суд, і щоб він чотири зайві поверхи прибрав.  


- Денис Юрійович, давайте без фантазії, - сказав у відповідь на його пропозицію мер Віталій Малецький, він зауважив, що підприємець облаштовує територію і парковку.


Керівниця земельного управління Ірина Безверха підтвердила, що об’єкт введений в експлуатацію як адміністративно-торговельний комплекс, а не об’єкт медицини. Натомість цільове призначення земельної ділянки – для фінансових та кредитних установ. Мер Малецький та депутат Денис Терещенко зазначили, що ділянка використовується не за цільовим призначенням.



Новобудова на Театральній, 46-Б, довкола якої так багато сперечалися, будувалася не за один день (фото річної давнини - травень 2019 року). Та вже після забудови почали говорити, що з цільовим призначенням землі щось не так

 

Приголомшливі зізнання

Активними противниками зняття питання з розгляду виступили депутати Микола Порицький та Олександр Плескун.


- За законом ми не маємо права після введення в експлуатацію відмовити суб’єкту підприємницької діяльності, - зазначив Порицький.


- Віталію Олексійовичу, ви розумієте, що такими рішеннями ми будемо ставити хрест на забудовниках у нашому місті, - сказав Плескун та підкреслив, що на інші питання депутати «закривають очі».


Натомість Костянтин Терещенко наполягав на знятті.


- Ви тепер самі бачите, як у нас усе відбувається: одним – закон, іншим – бачите яке голосування. Нехай усі бачать, як голосують, - заявив Костянтин Терещенко.


Після суперечки депутати зняли питання на доопрацювання. Ось результат голосування. Проти ніхто не голосував - противники зняття просто не натискали кнопки. 


 

Мер Малецький зазначив, що депутати мають бути послідовними, і проголосував за зняття, пояснивши, що він особисто має питання до благоустрою території.


Водночас із зали чулося «ганьба», і депутат Порицький пообіцяв надалі прискіпливіше ставитися до земельних рішень.


- І нехай на мене ображаються всі депутати та їх друзі і товариші… Це непорядно! – заявив Порицький щодо голосування по спірному питанню.


Під час голосування за питання «у цілому» Микола Порицький та Денис Терещенко продовжували сперечатися. Порицький чомусь згадав Терещенку «будівництво Моцаря на дамбі» (натяк на порушення, Валерій Моцарь – керівник фірми «Європабуд»).


- Коля, да что ты говоришь? – пролунало у відповідь від Дениса Терещенка.


Довідка

За даними аналітичної системи YouContrоl, ТОВ «Фірма «Елмар» має 5 видів діяльності, пов’язаних з будівництвом і торгівлею, основний з них – «Організація будівництва будівель». Діяльність, пов’язана з медициною, відсутня. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Фірма «Елмар» є Геннадій Федотов. Він же є керівником кар’єроуправління «Кварц» і засновником ряду фірм, серед яких ТОВ «Європейська медицина», центр розташований по сусідству зі спірним об’єктом – на вулиці Театральній, 46-А.


У грудні 2019 року сесія міськради розглядала питання про безоплатне прийняття від ТОВ «Фірма «Елмар» до комунальної власності дитячого ігрового майданчика. 


Про що ж свідчать депутатські зізнання?

Ми спеціально переслухали і передали максимально детально суперечку довкола земельної ділянки для ТОВ «Фірма «Елмар». А тепер короткий підсумок побаченому і почутому. Бо ця суперечка дуже добре характеризує підхід до земельних питань у місті в цілому.

  1. Порушення цільового призначення землі мер та певні депутати «раптом» помітили, коли об’єкт був збудований. 
  2. Запізніле депутатське «прозріння» спрацювало настільки, що один з обранців (Денис Терещенко) навіть запропонував знести 4 поверхи новобудови.
  3. Депутати (і прихильники, і противники рішення) по суті, самі зізнаються у минулих «договірняках» по земельних питаннях (Плескун каже, що на порушення «закривали очі», Костянтин Терещенко зауважує, що закон спрацьовує не для всіх, Порицький погрожує бути в майбутньому прискіпливішим).
  4. «Закривання очей» на порушення – це надання незаконних переваг певним суб’єктам, тобто корупційна складова.


Нагадаємо, депутати міської ради працюють на громадських засадах. Тобто не отримують зарплату за депутатську діяльність. Судячи з діалогів минулої сесії, стає зрозумілим, чому вони так прагнуть в міську раду – домовлятися і вирішувати питання: свої, друзів, товаришів. Цього разу щось пішло не так...

17
Автор: Татьяна Донченко
Теги: депутати міська рада сесія земля Елмар Європейська медицина

Комментарии: 13

17
Piton78:
Сегодня, 09:14

Ой очі відкрилися коли вже все майже добудували! А раніше не бачили мабуть складали в кишеню копійчину і тихенько мовчали? І що поганого в тому що буде мед заклад? 


10 9
3 444
Дмитрий:
Сегодня, 09:19

Как там вилка одноразовая поживает, та шо без целофана?. Не давит в одном месте.


13 1
194
Dmytro:
Сегодня, 09:26

А можно пожалуйста их всех на нары, тюремную баланду отрабатывать? По сути , сколько не меняй президентов, а эта гниль остается с нами. Они тут лакомые куски делят, застраивают береговую линию, парки , навтыкали многоэтажек в центре без мест для парковки, а простые люди без средств к существованию и работы карантин пережидают, многие ломают голову над тем, чем они детей будут завтра кормить.


25 0
1 432
ankrem:
Сегодня, 09:30

Цитата: Piton78

Ой очі відкрилися коли вже все майже добудували! А раніше не бачили мабуть складали в кишеню копійчину і тихенько мовчали? І що поганого в тому що буде мед заклад? 

Ну наверно, что количество кабинетов там будет в 3-4 раза больше чем в старом помещении. Соответсвенно и людей будет в три-четыре раза больше. Соответсвенно и машин в разы больше. А напротив и так большой магазин, плюс эта дорога выезда/заезда на автовокзал для больших автобусов и транзита фур с моста. Так вот когда там по обе стороны будет запарковано, то пробочки там будут адские. А потом народ начнем парковать на паралельной Первомайской. И тогда главная магистраль города встанет еще и в том месте.

Конечно логичней было строить на большей площадке. Рядом огромный пустырь не первое десятилетие стоит. Но денег же наверно стоит....


20 0
17
Piton78:
Сегодня, 09:42

Якщо підійти по нормальному по господарському то все вирішуеться зобовязати забудовника той пустир облагородити під парковку, але не за скажені відкати його накинути, а дійти згоди то гадаю всі були б у виграші!


3 7
126
kremalex62:
Сегодня, 09:45

С землей а точнее с "лакомыми кусочками" в городе бардак.Если уже застраиватеся парковая зона (Приднепровский парк) то идем дальше-вдоль пляжа от Ахтамара до моста места еще завались.Не удивлюсь если и там начнется какое то строительство а "отцы города"не заметят.Как в бразильском сериале-главная героиня неожиданно рожает:беременность не заметили


12 1
256
canek:
Сегодня, 10:20

А это не повод для полиции/прокуратуры завести уголовное дело?


7 0
17
Piton78:
Сегодня, 10:30

Ой скільки незадоволенних))) Таке враження що нам якраз торгівельного цетну і не витстачає а з мед закладами у нас прямо все на вищому рівні)))



Можливо краще розглянути законність забудови прибережної зони Дніпра з парканами на 6 метрів! І обмеженням вільного доступу до громадських місць берега через ці паркани?


4 0
1 432
ankrem:
Сегодня, 10:30

Цитата: canek

А это не повод для полиции/прокуратуры завести уголовное дело?

Показалось, что 

" А это не повод в полицию/прокуратуру занести...."

 

Хотя так и будет в итоге.


5 0
24
Александр Кириленко:
Сегодня, 11:53

Мер Малецький та депутат Денис Терещенко зазначили, що ділянка використовується не за цільовим призначенням.
Забрать здание у этого предпринимателя!


1 0
122
Grinenko:
Сегодня, 12:02

Сносить почти достроенное здание это полнейший бред. Думаю что после того как застройщик исправит ошибки, конфликт будет улажен.


1 1
17
Piton78:
Сегодня, 12:06

Просто вирішили трохи підзаробити на забудовниках ось і набивають собі ціну!


0 0
31
Максим Бабкин:
Сегодня, 12:08

Надеюсь, что реконструкцию сделают, откроют медицинский центр и всё будет впоряде.


0 0

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