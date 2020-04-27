Знести 4 поверхи новобудови на вулиці Театральній: про що говорить нам скандал у сесійній залі

Сегодня, 09:01 Просмотров: 2 682 Комментариев: 13

Суперечка на сесії міської ради спровокувала депутатів на зізнання з корупційним присмаком: нам залишилося уважно слухати і записувати, як насправді у міськраді робляться справи

Об'єкт торгівлі чи медичний центр?

Депутати Кременчуцької міської ради зняли на доопрацювання питання про надання в оренду на 49 років земельної ділянки площею 1875 кв. м ТОВ «Фірма «Елмар» (питання розглядалося 22 квітня на сесії, з 19.15 на годиннику в трансляції). Ділянка, де зведена новобудова, що стала причиною суперечки на сесії, знаходиться на вулиці Театральній, 46-Б (поряд із центром «Європейська медицина»). Під час сесії лунала суперечлива інформація, що саме там розміститься: адміністративно-торговельний центр (як у проєкті рішення) чи лікувальний заклад.





Земельна комісія запропонувала зняти питання про оренду на доопрацювання. Ініціатором цього був депутат Костянтин Терещенко. Під час сесії він нагадав, що робив два депутатські запити з цього питання і не отримав відповіді, що там збудовано і на якій підставі.





- Сьогодні ми пропонуємо віддати в оренду на 49 років, не отримавши відповіді, що там побудовано… Пропоную депутатам бути послідовними і зняти це питання з розгляду, допоки ми на земельній комісії не розберемося, хто, що і як там побудував. Структури, які мають контролювати будівництво, з якихось причин допомагають його протягнути та добудувати, - наголосив Костянтин Терещенко.





Депутат Олександр Плескун, навпаки, запропонував підтримати рішення і «дати можливість лікувальному закладу працювати».





- Коли люди вирішують питання надання медичної допомоги, на мій погляд, ми повинні підтримувати цих людей, які сприяють медицині і сприяють лікуванню людей, - мотивував позицію Плескун.





Мер Віталій Малецький відповів Плескуну:





- Я багато в чому з вами погоджуюсь. Але ми з паном Федотовим (усі знають, хто там власник будівлі) ходили до території. Домовилися про те, що там буде зроблено певну реконструкцію.





Натомість директор департаменту ЖКГ, відповідаючи на запитання мера, доповів, що обіцяну реконструкцію доріжки фірма не виконала. Депутат Плескун наполягав на голосуванні на користь «Елмар»:





- Не треба бути вибірковим. Я підніму зі списку підприємців з порушеннями ще більшими, і ми на це не звертаємо увагу. І даємо можливість підприємцям робити.





Депутат Руслан Ульянов наголосив, що підприємець не надає відповіді на депутатські запити. Крім того, містобудівні умови видавалися на 1-2-поверхову будівлю, а збудовано більше поверхів. Крім того, це адміністративні та побутові будівлі, а не медичний центр (за технічною документацією). Він запропонував підтримати пропозицію Костянтина Терещенка та зняти питання на доопрацювання.





Мер Малецький зауважив, що в будівлі таки планується розмістити медичний центр. І внесок в інфраструктуру підприємець платив у розстрочку щомісяця. Але є питання до благоустрою території.





- Так давайте тоді до кожного питання так підходити, - висловився депутат Микола Порицький.





Костянтин Терещенко ще раз підкреслив, що в проєкті рішення йдеться про оренду на 49 років для розміщення адміністративно-торговельного комплексу, а не медичного об’єкту.





Земля використовується не за цільовим призначенням

Депутат Денис Терещенко виступив з кардинальною заявою:





- Мені здається, що це перший об’єкт у нашому місті, де площа землі відповідає площі забудови. Там є, де припаркуватися? Де поставити машину? Там нічого немає, там 6-поверхівка. Якщо людина будувала медцентр, що, у нас мало землі, якщо людина хоче добру справу зробити? Але я хочу нагадати, що для медцентру 9-поверхового має бути пів гектара землі для обслуговування. Тому цей об’єкт треба зняти (з розгляду – ред.), подати в суд, і щоб він чотири зайві поверхи прибрав.





- Денис Юрійович, давайте без фантазії, - сказав у відповідь на його пропозицію мер Віталій Малецький, він зауважив, що підприємець облаштовує територію і парковку.





Керівниця земельного управління Ірина Безверха підтвердила, що об’єкт введений в експлуатацію як адміністративно-торговельний комплекс, а не об’єкт медицини. Натомість цільове призначення земельної ділянки – для фінансових та кредитних установ. Мер Малецький та депутат Денис Терещенко зазначили, що ділянка використовується не за цільовим призначенням.









Новобудова на Театральній, 46-Б, довкола якої так багато сперечалися, будувалася не за один день (фото річної давнини - травень 2019 року). Та вже після забудови почали говорити, що з цільовим призначенням землі щось не так

Приголомшливі зізнання

Активними противниками зняття питання з розгляду виступили депутати Микола Порицький та Олександр Плескун.





- За законом ми не маємо права після введення в експлуатацію відмовити суб’єкту підприємницької діяльності, - зазначив Порицький.





- Віталію Олексійовичу, ви розумієте, що такими рішеннями ми будемо ставити хрест на забудовниках у нашому місті, - сказав Плескун та підкреслив, що на інші питання депутати «закривають очі».





Натомість Костянтин Терещенко наполягав на знятті.





- Ви тепер самі бачите, як у нас усе відбувається: одним – закон, іншим – бачите яке голосування. Нехай усі бачать, як голосують, - заявив Костянтин Терещенко.





Після суперечки депутати зняли питання на доопрацювання. Ось результат голосування. Проти ніхто не голосував - противники зняття просто не натискали кнопки.





Мер Малецький зазначив, що депутати мають бути послідовними, і проголосував за зняття, пояснивши, що він особисто має питання до благоустрою території.





Водночас із зали чулося «ганьба», і депутат Порицький пообіцяв надалі прискіпливіше ставитися до земельних рішень.





- І нехай на мене ображаються всі депутати та їх друзі і товариші… Це непорядно! – заявив Порицький щодо голосування по спірному питанню.





Під час голосування за питання «у цілому» Микола Порицький та Денис Терещенко продовжували сперечатися. Порицький чомусь згадав Терещенку «будівництво Моцаря на дамбі» (натяк на порушення, Валерій Моцарь – керівник фірми «Європабуд»).





- Коля, да что ты говоришь? – пролунало у відповідь від Дениса Терещенка.





Довідка

За даними аналітичної системи YouContrоl, ТОВ «Фірма «Елмар» має 5 видів діяльності, пов’язаних з будівництвом і торгівлею, основний з них – «Організація будівництва будівель». Діяльність, пов’язана з медициною, відсутня. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Фірма «Елмар» є Геннадій Федотов. Він же є керівником кар’єроуправління «Кварц» і засновником ряду фірм, серед яких ТОВ «Європейська медицина», центр розташований по сусідству зі спірним об’єктом – на вулиці Театральній, 46-А.





У грудні 2019 року сесія міськради розглядала питання про безоплатне прийняття від ТОВ «Фірма «Елмар» до комунальної власності дитячого ігрового майданчика.





Про що ж свідчать депутатські зізнання?

Ми спеціально переслухали і передали максимально детально суперечку довкола земельної ділянки для ТОВ «Фірма «Елмар». А тепер короткий підсумок побаченому і почутому. Бо ця суперечка дуже добре характеризує підхід до земельних питань у місті в цілому.

Порушення цільового призначення землі мер та певні депутати «раптом» помітили, коли об’єкт був збудований. Запізніле депутатське «прозріння» спрацювало настільки, що один з обранців (Денис Терещенко) навіть запропонував знести 4 поверхи новобудови. Депутати (і прихильники, і противники рішення) по суті, самі зізнаються у минулих «договірняках» по земельних питаннях (Плескун каже, що на порушення «закривали очі», Костянтин Терещенко зауважує, що закон спрацьовує не для всіх, Порицький погрожує бути в майбутньому прискіпливішим). «Закривання очей» на порушення – це надання незаконних переваг певним суб’єктам, тобто корупційна складова.





Нагадаємо, депутати міської ради працюють на громадських засадах. Тобто не отримують зарплату за депутатську діяльність. Судячи з діалогів минулої сесії, стає зрозумілим, чому вони так прагнуть в міську раду – домовлятися і вирішувати питання: свої, друзів, товаришів. Цього разу щось пішло не так...