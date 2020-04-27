Вот сколько кременчугских медиков находится на простое из-за карантина

Сегодня, 08:18 Просмотров: 4 854 Комментариев: 1

В связи с карантином, на простое находятся 282 работника кременчугских медучреждений. А 124 сидят в отпуске без сохранения заработной платы. Об этом сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.



Те, кто на официальном простое, получают 2/3 заработной платы – в отличии от тех, кто в отпуске без содержания.



Руководитель горздрава подчеркнул, что из 280 сидящих на простое профессиональных медиков только 96 – 36 врачей и 60 медсестер. Остальные – инженерно-технический персонал. По словам чиновника, «простаивают» лишь 5% сотрудников медучреждений.



Сильнее всего «простой» ударил по городским стоматологам.





По данным горздрава, «простой» распределен так:

«Кременчугский городской стоматологический центр» – 71 человек ;

; Больница восстановительного лечения – 67 чел.;

Больница интенсивного лечения «Кременчугская» – 61 чел .;

Первая городская больница им. Богаевского – 55 чел .;

Городская детская стоматологическая поликлиника – 9 чел .









Также чиновник заверил, что в период карантина сотрудников из городских медучреждений не увольняли.





Чаще всего сотрудников медучреждений отправляли на простой или в отпуск без содержания в связи с изменением на период карантина режима работы поликлиник (ограниченный приём), также в отпуск и на простой отправляли сотрудников, которым 60 и более лет – эта возрастная категория находится в зоне риска.



Все эти данные руководитель горздрава озвучил в разное время в ответ на настойчивые запросы депутата Кременчугского горсовета Пиддубной. Она неоднократно пыталась получить информацию о «простаивающих» из-за карантина медиках сперва на заседаниях профильной депкомиссии, потом в аппарате горсовета, и, наконец, на сессии горсовета 23 апреля. Руководитель горздрава стойко охранял информацию, каждый раз выдавая лишь «по чуть-чуть». «ТелеграфЪ» собрал эти «по чуть-чуть» с трех разных мероприятий в один материал.