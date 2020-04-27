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Вот сколько кременчугских медиков находится на простое из-за карантина

Сегодня, 08:18 Просмотров: 4 854 Комментариев: 1

 

А 124 работника сидят в отпусках без сохранения зарплаты

В связи с карантином, на простое находятся 282 работника кременчугских медучреждений. А 124 сидят в отпуске без сохранения заработной платы. Об этом сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.


Те, кто на официальном простое, получают 2/3 заработной платы – в отличии от тех, кто в отпуске без содержания.


Руководитель горздрава подчеркнул, что из 280 сидящих на простое профессиональных медиков только 96 – 36 врачей и 60 медсестер. Остальные – инженерно-технический персонал. По словам чиновника, «простаивают» лишь 5% сотрудников медучреждений.


Сильнее всего «простой» ударил по городским стоматологам.


По данным горздрава, «простой» распределен так: 

  • «Кременчугский городской стоматологический центр» – 71 человек;
  • Больница восстановительного лечения – 67 чел.;
  • Больница интенсивного лечения «Кременчугская» – 61 чел.;
  • Первая городская больница им. Богаевского – 55 чел.;
  • Городская детская стоматологическая поликлиника – 9 чел.


 


Также чиновник заверил, что в период карантина сотрудников из городских медучреждений не увольняли.


Чаще всего сотрудников медучреждений отправляли на простой или в отпуск без содержания в связи с изменением на период карантина режима работы поликлиник (ограниченный приём), также в отпуск и на простой отправляли сотрудников, которым 60 и более лет – эта возрастная категория находится в зоне риска.


Все эти данные руководитель горздрава озвучил в разное время в ответ на настойчивые запросы депутата Кременчугского горсовета Пиддубной. Она неоднократно пыталась получить информацию о «простаивающих» из-за карантина медиках сперва на заседаниях профильной депкомиссии, потом в аппарате горсовета, и, наконец, на сессии горсовета 23 апреля. Руководитель горздрава стойко охранял информацию, каждый раз выдавая лишь «по чуть-чуть». «ТелеграфЪ» собрал эти «по чуть-чуть» с трех разных мероприятий в один материал.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Сovid 19 зарплата простой отпуск без содержания карантин денег нет но вы держитесь Кременчуг

Комментарии: 1

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musya:
Сегодня, 09:03

Редакция, а что у вас с лентой статистики по covid-19 вверху страницы? Сегодня уже 27.04.2020г., а у вас данные за 25.04.2020г.

 


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