МакДрайв можуть закрити: мер Малецький провів «виделкове» розслідування на «МакДональдзі»

Сегодня, 07:45 Просмотров: 2 567 Комментариев: 5

26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Кременчука Малецький розповів, як замовив на МакДрайві їжу. Там він провів своєрідне розслідування. Шерлок Малецький викрив порушення: виделку йому дали не в одноразовій поліетиленовій упаковці, а просто кинули її у пакет із замовленням.





- Я зробив зауваження дівчині, вона покликала старшого зміни, той сказав: «Вам дать вилку в упаковке?» - розповів він про свої відвідини «МакДональдзу».





На що пан Малецький обурився та сказав, що у закладі усі виделки мають бути упаковані, не можна класти їх для споживання їжі без упаковки, при цьому торкаючись одними й тими ж рукавичками, які, звісно ж, неможливо змінювати після обслуговування кожного клієнта.





- Це хибне уявлення, що якщо ви в перчатках, ви захищаєте себе. Вірус просто не потрапляє на шкіру, але залишається на перчатках, на тому синтетичному матеріалі. І далі йде через виделочку у кожен пакетик, - каже мер.





Він зазначив, що коли закладу харчування дозволили працювати під час карантину, спочатку все було добре, але потім працівники розслабилися, тому їх слід знову перевірити на дотримання вимог.





Також міський голова пригрозив: якщо «МакДональдз» порушуватиме карантинні вимоги, його знову закриють на два тижні (до закінчення карантину у країні).



