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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

МакДрайв можуть закрити: мер Малецький провів «виделкове» розслідування на «МакДональдзі»

Сегодня, 07:45 Просмотров: 2 567 Комментариев: 5

 

Шерлок Малецький знайшов порушення: виделка не була запакована у поліетиленовий пакетик

26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Кременчука Малецький розповів, як замовив на МакДрайві їжу. Там він провів своєрідне розслідування. Шерлок Малецький викрив порушення: виделку йому дали не в одноразовій поліетиленовій упаковці, а просто кинули її у пакет із замовленням.


- Я зробив зауваження дівчині, вона покликала старшого зміни, той сказав: «Вам дать вилку в упаковке?» - розповів він про свої відвідини «МакДональдзу».


На що пан Малецький обурився та сказав, що у закладі усі виделки мають бути упаковані, не можна класти їх для споживання їжі без упаковки, при цьому торкаючись одними й тими ж рукавичками, які, звісно ж, неможливо змінювати після обслуговування кожного клієнта.


 

- Це хибне уявлення, що якщо ви в перчатках, ви захищаєте себе. Вірус просто не потрапляє на шкіру, але залишається на перчатках, на тому синтетичному матеріалі. І далі йде через виделочку у кожен пакетик, - каже мер.


Він зазначив, що коли закладу харчування дозволили працювати під час карантину, спочатку все було добре, але потім працівники розслабилися, тому їх слід знову перевірити на дотримання вимог.


Також міський голова пригрозив: якщо «МакДональдз» порушуватиме карантинні вимоги, його знову закриють на два тижні (до закінчення карантину у країні).


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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: МакДональдс McDonald's фаст-фуд еда быстрое питание карантин Виталий Малецкий вилка

Комментарии: 5

107
Чувааак:
Сегодня, 08:11

Згніє в судах мальок


6 5
17
Piton78:
Сегодня, 09:16

Інспектор Віталька не рекомендує))))) 


14 2
30
Yaroslav:
Сегодня, 11:58

ну блин, если условием на время карантина было соблюдение определённых норм,а ими ими пренебрегли , то маемо шо маемо


0 2
122
Grinenko:
Сегодня, 11:59

Я думаю что после случившегося сотрудники станут внимательнее относится к своей работе.


0 3
31
Максим Бабкин:
Сегодня, 12:07

Они должны придерживаться карантинных требований, что бы в дальнейшем работать.


0 1

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