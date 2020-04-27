МакДрайв можуть закрити: мер Малецький провів «виделкове» розслідування на «МакДональдзі»

26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Кременчука Малецький розповів, як замовив на МакДрайві їжу. Там він провів своєрідне розслідування. Шерлок Малецький викрив порушення: виделку йому дали не в одноразовій поліетиленовій упаковці, а просто кинули її у пакет із замовленням.
На що пан Малецький обурився та сказав, що у закладі усі виделки мають бути упаковані, не можна класти їх для споживання їжі без упаковки, при цьому торкаючись одними й тими ж рукавичками, які, звісно ж, неможливо змінювати після обслуговування кожного клієнта.
Він зазначив, що коли закладу харчування дозволили працювати під час карантину, спочатку все було добре, але потім працівники розслабилися, тому їх слід знову перевірити на дотримання вимог.
Також міський голова пригрозив: якщо «МакДональдз» порушуватиме карантинні вимоги, його знову закриють на два тижні (до закінчення карантину у країні).