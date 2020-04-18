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Происшествия

У черзі за картоплею фрі кременчуцькі водії порушують закон

Вчера, 17:27 Просмотров: 3 592 Комментариев: 6

 

Правоохоронці нагадують, що санкція статті передбачає накладення стягнення за порушення правил зупинки та стоянки 255 грн та за суттєве перешкоджання дорожньому руху у розмірі 510 гривень

Кременчужани у черзі до відкритого McDonalds порушують правила дорожнього руху. Автомобілі, які стоять у черзі, повністю закрили підїзд до зупинки маршруткам та тролейбусам. 


За даними патрульної поліції, відповідно до п. 15.9.е ПДР водіям забороняється здійснювати зупинку ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків.


Відповідальність за дане правопорушення зазначається у статті 122 КУпАП.


Санкція статті передбачає накладення стягнення за порушення правил зупинки та стоянки 255 грн та за суттєве перешкоджання дорожньому руху у розмірі 510 гривень. Але і ця сума є незначною, у порівнянні з вашою безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху!

10
Автор: Альона Душенко Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: МакДональдс поліція

Комментарии: 6

640
Andrik-75:
Вчера, 17:56

С тесняюсь спросить, а что такое "картолея"?... flushed


18 6
301
grykov:
Вчера, 18:31

Цитата: Andrik-75

С тесняюсь спросить, а что такое "картолея"?... flushed

Вони, якраз, мають право на помилку.laughing

 


7 2
561
VsegdaProtiv:
Вчера, 20:02

Люди совсем с ума посходили...scream


12 0
576
SergNemo:
Вчера, 20:11

А в маршрутках и троллейбусах все равно никого нет. Пусть подождут!


9 5
2 500
ИМХО:
Вчера, 21:02

Голодающие))))

МакДональдс всех спасёт!

Тем более продукты ж не лежали две недели, пока разрешали торговлю)))

Хороший иммунитет от короновируса получится.


3 3
250
Kumako:
Вчера, 21:21

Цитата: Andrik-75

С тесняюсь спросить, а что такое "картолея"?... flushed

Та буває тут частенько таке, нічого страшного, виділяєте текст з помилкою, ctrl+Enter і пишете що не так, модератори дивляться і тихенько виправляють bowtie


2 1

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