У черзі за картоплею фрі кременчуцькі водії порушують закон

Вчера, 17:27 Просмотров: 3 592 Комментариев: 6

Правоохоронці нагадують, що санкція статті передбачає накладення стягнення за порушення правил зупинки та стоянки 255 грн та за суттєве перешкоджання дорожньому руху у розмірі 510 гривень

Кременчужани у черзі до відкритого McDonalds порушують правила дорожнього руху. Автомобілі, які стоять у черзі, повністю закрили підїзд до зупинки маршруткам та тролейбусам.





За даними патрульної поліції, відповідно до п. 15.9.е ПДР водіям забороняється здійснювати зупинку ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків.





Відповідальність за дане правопорушення зазначається у статті 122 КУпАП.





Санкція статті передбачає накладення стягнення за порушення правил зупинки та стоянки 255 грн та за суттєве перешкоджання дорожньому руху у розмірі 510 гривень. Але і ця сума є незначною, у порівнянні з вашою безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху!