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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Ще один КПП з військовими запрацював у Кременчуці

Сегодня, 17:07 Просмотров: 513

 

Територію огородять, щоб люди не пролазили через дірки

На території Центральної районної лікарні, де виявили 7 випадків коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт з нацгвардійцями та поліцією. «Вартові коронавірусу» приступили до охорони та контролю лікарні ще вчора, 17 квітня, а від сьогодні там встановлений шлагбаум. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

 

Для зменшення потоку людей, які скорочують дорогу через лікарню – закриють усі «лазейки». Як і в інфекційному відділені лікарні «Кременчуцька» відновлять паркан, який дозволить зменшити потік людей на території лікарні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦРЛ больница коронавірус КПП

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