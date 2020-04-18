Ще один КПП з військовими запрацював у Кременчуці

Сегодня, 17:07 Просмотров: 513

Територію огородять, щоб люди не пролазили через дірки

На території Центральної районної лікарні, де виявили 7 випадків коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт з нацгвардійцями та поліцією. «Вартові коронавірусу» приступили до охорони та контролю лікарні ще вчора, 17 квітня, а від сьогодні там встановлений шлагбаум. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

Для зменшення потоку людей, які скорочують дорогу через лікарню – закриють усі «лазейки». Як і в інфекційному відділені лікарні «Кременчуцька» відновлять паркан, який дозволить зменшити потік людей на території лікарні.