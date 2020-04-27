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Кременчуг, Образование, Коронавірус / Карантин

Кременчуцькі учні не повернуться за парти: навчальний рік завершиться дистанційно

Сегодня, 07:07 Просмотров: 3 453 Комментариев: 1

 

У мерії назвали чіткі дати, коли і як це відбуватиметься

Через карантин у 2019-2020 році кременчуцькі учні (як і школярі по всій Україні) вже не повернуться за парти: навчальний рік завершиться дистанційно. Про це заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.


У мерії Кременчука назвали чіткі дати, як це відбуватиметься:

  • класні та групові заняття з учнями шкіл в режимі онлайн завершаться 29 травня;
  • з 1 по 6 червня відбудуться індивідуальні онлайн-заняття з учнями з метою корекції знань, завершення підсумкового оцінювання, надолуження пропущеного матеріалу під час зимового карантину;
  • табелі успішності будуть надіслані батькам електронним способом з 8 до 12 червня (паперові будуть видані в кінці серпня 2020 року);
  • учні 4 та 9 класів звільняються від ДПА;
  • атестати учні 9 класів отримають з 12 до 15 червня;
  • проведення урочистих лінійок та випускних вечорів цього року забороняється;
  • учителі підуть у відпустки наприкінці червня після видачі табелів та атестатів, заповнення шкільної документації;
  • випускники 11 класів отримають атестати після складання ЗНО;
  • на другому етапі запропонованого урядом виходу з карантину розпочнеться процедура підготовки до ЗНО.


Уряд України оприлюднив чіткий план виходу з карантину


Відновлення роботи дитячих садочків стане можливим на четвертому етапі плану (протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов‘язаних між собою випадків щоденно, менше, ніж 5 на область).


У інтерв'ю «Радіо Свобода» Любомира Мандзій зазначила, що дистанційне завершення навчального року стосуватиметься й студентів вишів. Якщо покращиться епідситуація, то сесію вони здаватимуть в аудиторіях, в іншому разі - дистанційно.


Літні канікули у країні мають розпочатися на початку червня.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: amur.info
Теги: учебный год карантин школьники студенты

Комментарии: 1

1 225
inattentive:
Сегодня, 09:18

У меня двое детей школьников и жена учитель. Попандос в том, что компьютер дома один и онлайн уроки накладываются у всех троих. И ничего, потихоньку учимся . Иногда прогуливаем wink  


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