Кременчуцькі учні не повернуться за парти: навчальний рік завершиться дистанційно

Сегодня, 07:07 Просмотров: 3 453 Комментариев: 1

У мерії назвали чіткі дати, коли і як це відбуватиметься

Через карантин у 2019-2020 році кременчуцькі учні (як і школярі по всій Україні) вже не повернуться за парти: навчальний рік завершиться дистанційно. Про це заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.





У мерії Кременчука назвали чіткі дати, як це відбуватиметься:

класні та групові заняття з учнями шкіл в режимі онлайн завершаться 29 травня;

з 1 по 6 червня відбудуться індивідуальні онлайн-заняття з учнями з метою корекції знань, завершення підсумкового оцінювання, надолуження пропущеного матеріалу під час зимового карантину;

табелі успішності будуть надіслані батькам електронним способом з 8 до 12 червня (паперові будуть видані в кінці серпня 2020 року);

учні 4 та 9 класів звільняються від ДПА;

атестати учні 9 класів отримають з 12 до 15 червня;

проведення урочистих лінійок та випускних вечорів цього року забороняється;

учителі підуть у відпустки наприкінці червня після видачі табелів та атестатів, заповнення шкільної документації;

випускники 11 класів отримають атестати після складання ЗНО;

на другому етапі запропонованого урядом виходу з карантину розпочнеться процедура підготовки до ЗНО.







Відновлення роботи дитячих садочків стане можливим на четвертому етапі плану (протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов‘язаних між собою випадків щоденно, менше, ніж 5 на область).





У інтерв'ю «Радіо Свобода» Любомира Мандзій зазначила, що дистанційне завершення навчального року стосуватиметься й студентів вишів. Якщо покращиться епідситуація, то сесію вони здаватимуть в аудиторіях, в іншому разі - дистанційно.





Літні канікули у країні мають розпочатися на початку червня.