Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна8125
Кременчук60
Хворі:
Україна7142
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна782
Кременчук9
Померло:
Україна201
Кременчук1
Кременчуг

У Кременчуці вшанували загиблих героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Сегодня, 17:50 Просмотров: 1 007

 

У День пам'яті Чорнобильської трагедії квіти поклали до пам’ятного знаку жертвам Чорнобиля

26 квітня вся європейська спільнота згадує страшну подію в історії – саме у цей день у 1986 році сталася аварія на Чорнобильській АЕС, найбільша техногенно-екологічна катастрофа сучасності. Мирний атом став вбивчою силою, яка забрала сотні життів й протягом всіх цих 34 років несе в собі загрозу.


Сьогодні, у День пам'яті Чорнобильської трагедії, у Кременчуці вшанували загиблих героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Представники міської ради разом з ліквідаторами поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам Чорнобиля.


 

Оскільки наразі вся Україна знаходиться на карантині у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, захід пройшов відповідно до правил карантину.


Міський голова Віталій Малецький подякував усім героям-чорнобильцям за те, що ціною власного життя і здоров’я врятували світ від руйнівного атома.

ПО ТЕМЕ:

Чорнобильська катастрофа в цифрах і датах

Ліквідатор з Полтавщини Олександр Лелеченко сам відключив електрообладнання четвертого енергоблоку

4
Автор: Катерина Турубара Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Чернобыль чернобыльцы герои память цветы

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх