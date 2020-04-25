У Кременчуці вшанували загиблих героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

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У День пам'яті Чорнобильської трагедії квіти поклали до пам’ятного знаку жертвам Чорнобиля

26 квітня вся європейська спільнота згадує страшну подію в історії – саме у цей день у 1986 році сталася аварія на Чорнобильській АЕС, найбільша техногенно-екологічна катастрофа сучасності. Мирний атом став вбивчою силою, яка забрала сотні життів й протягом всіх цих 34 років несе в собі загрозу.





Сьогодні, у День пам'яті Чорнобильської трагедії, у Кременчуці вшанували загиблих героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Представники міської ради разом з ліквідаторами поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам Чорнобиля.





Оскільки наразі вся Україна знаходиться на карантині у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, захід пройшов відповідно до правил карантину.





Міський голова Віталій Малецький подякував усім героям-чорнобильцям за те, що ціною власного життя і здоров’я врятували світ від руйнівного атома.