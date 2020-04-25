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Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

Де і чому 27 квітня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сегодня, 17:03 Просмотров: 249

 

У нашому місті відновлюють планові відключення світла

У Кременчуці знову почнуться планові відключення електропостачання, хоча раніше була оприлюднена інформацію про те, що під час карантину електрику не вимикатимуть. Про це стало відомо 26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Мерія міста вже ухвалила із заступником директора обласного філіалу «Полтаваобленерго» два графіки на найближчий місяць (з 27 квітня по 29 травня): на ремонт підстанцій та кількох кабельних ліній. 


За словами міського голови Віталія Малецького, якщо не проводити регламентні роботи на підстанціях, то можливі аварійні відключення та вихід з ладу обладнання, і у такому випадку ремонт може затягтися на багато днів і навіть тижнів.


Що стосується ремонту теплових мереж та відключень гарячої води у період карантину, то їх не буде. Зараз Крюківський вагонобудівний завод продовжує подавати гарячу воду на Раківку, натомість її вимкнуть там влітку, обравши певний період.


Тож завтра, 27 квітня, з 6.00 до 18.00 у Кременчуці буде відсутнє електропостачання за адресами:

  • вул. Чкалова, 160-211;
  • вул. Кагамликська, 69-81;
  • вул. Залізнична, 69-85;
  • пров. Вишневий, 12-25;
  • пров. Кузьми Дерев'янка, 3-20;
  • пров. Медовий, 1-13.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график карантин

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