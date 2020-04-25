Де і чому 27 квітня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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У Кременчуці знову почнуться планові відключення електропостачання, хоча раніше була оприлюднена інформацію про те, що під час карантину електрику не вимикатимуть. Про це стало відомо 26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Мерія міста вже ухвалила із заступником директора обласного філіалу «Полтаваобленерго» два графіки на найближчий місяць (з 27 квітня по 29 травня): на ремонт підстанцій та кількох кабельних ліній.





За словами міського голови Віталія Малецького, якщо не проводити регламентні роботи на підстанціях, то можливі аварійні відключення та вихід з ладу обладнання, і у такому випадку ремонт може затягтися на багато днів і навіть тижнів.



Що стосується ремонту теплових мереж та відключень гарячої води у період карантину, то їх не буде. Зараз Крюківський вагонобудівний завод продовжує подавати гарячу воду на Раківку, натомість її вимкнуть там влітку, обравши певний період.





Тож завтра, 27 квітня, з 6.00 до 18.00 у Кременчуці буде відсутнє електропостачання за адресами: