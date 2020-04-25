На 50% скоротили зарплату футболістам «Гірник-Спорту» з Горішніх Плавнів

Футболісти «Гірник-Спорту» із сусідніх Горішніх Плавнів за квітень отримають зарплату у двічі меншу, ніж за березень. Про це у коментарі виданню «Sportarena» розповів президент «Гірник-Спорту» Петро Каплун. За його словами, це пов'язано не лише із карантином, а й через кризу чермету в світі.

– За березень гравці і тренери Гірника-Спорт отримали повну зарплату, а ось з першого квітня за погодженням виплата на період карантину буде зменшена наполовину, – сказав Петро Каплун в коментарі Sport Arena. – Я порадився з головним тренером, він поговорив з гравцями і прийшли до єдиної думки. Ми сплачуємо всі зарплати по-білому, і не можемо зрізати їх просто навмання. І для нас це принципове питання. Наш адміністратор кожному особисто відправив по Новій пошті оригінали доповнень до контрактів з повідомленням і врученням особисто в руки.





Подібної ситуації з карантином не було за 25 років ніколи, але іноді трапляється подібне. Наш клуб некомерційний. Тобто форма власності не передбачає навіть пасивний дохід, не можемо покласти гроші на депозит, щоб отримувати відсотки або просто мати фінансову подушку для подібних випадків. У той же час, у нас є партнерські відносини зі спонсорами, фондами. І якщо важко гірничо-збагачувальному комбінату, то і нам не може бути легко. Проблеми пов’язані більше не з вірусом, а зі світовою кризою чорної металургії, - розповів Петро Каплун.