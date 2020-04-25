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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Соцпрацівникам терцентрів Кременчука виплатять надбавки за роботу в період карантину

Сегодня, 15:34 Просмотров: 514

На надбавки та премії для них спрямують 547 тисяч гривень

Для соціальних працівників, які надають послуги людям похилого віку, мерія передбачила 547 тисяч гривень на стимулюючі надбавки та премії. 24 квітня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань по департаменту соціального захисту населення та питань АТО. У соціальних працівників територіальних центрів Автозаводського та Крюківського районів збільшилося навантаження. Вони доставляють людям похилого віку продукти під час карантину.


Як пояснив мер Кременчука Віталій Малецький, зменшуються кошти, призначені на зарплату адміністративному персоналу (на керівництво і управління), щоб виплатити надбавки соцпрацівникам. Як свідчить проєкт рішення – на 521 тис грн.


Решту суми – 26 тис грн (про що мер не сказав під час виконкому) зняли з не менш важливої соціальної статті витрат «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю».


Розмір надбавок соцпрацівникам не уточнюється.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: соціальні працівники карантин надбавки премії

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