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Ліквідатор з Полтавщини Олександр Лелеченко сам відключив електрообладнання четвертого енергоблоку

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7 травня 1986 року він помер від променевої хвороби

Уродженець Полтавщини Олександр Лелеченко - Герой України


Лелеченко Олександр Григорович народився 26 липня 1938 року у селі Новоріхівка Лубенського району Полтавської області. В 1966 році закінчив електроенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. На Чорнобильську АЕС прийшов 31 березня 1975 року на посаду начальника зміни електричного цеху. До цього часу працював старшим майстром Запорізької ГРЕС.


З 1979 року був призначений заступником начальника електричного цеху з експлуатації. В перші години аварії Олександра Григоровича було викликано на станцію. Одноособово прийняв заходи з відключення від незміщуючого обладнання електролізної станції четвертого енергоблоку. Організував забезпечення електропостачання обладнання систем безпеки і систем пожежогасіння. Ужив заходи до обстеження електрообладнання аварійного блоку і запобігання розповсюдження аварії на неушкоджені енергоблоки. Помер 7 травня 1986 року від променевої хвороби в Київській лікарні.


Указом Президента Леоніда Кучми його посмертно нагороджено відзнакою президента України - Хрест «За мужність», а Указом Президента Віктора Ющенка № 328/2006 від 21 квітня 2006 року посмертно надано найвище звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка».


Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті до річниці аварії на Чорнобильській АЕС

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Автор: Руслана Горгола
Теги: чернобыльцы Чернобыль ЧАЭС ликвидатор

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