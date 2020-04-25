Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна8125
Кременчук60
Хворі:
Україна7142
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна782
Кременчук9
Померло:
Україна201
Кременчук1
Происшествия

У Крюкові горіла квартира: вогнеборці врятували з пожежі двох жінок

Сегодня, 14:29 Просмотров: 1 111

 

Також евакуювали двох сусідів, що жили поверхом вище

26 квітня о 6.28 на вулиці Приходька горіла квартира на першому поверсі будинку. Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС повідомило, що вогнеборці врятували з пожежі двох жінок, одна з яких – 83-річна власниця квартири.


Також ДСНС-ники евакуювали сусідів: 73-річного чоловіка та 70-річну жінку, які жили поверхом вище.


П'ять рятувальників загасили вогонь за годину, але у квартирі згоріли стілець та диван, шафа з речами, обігрівач, закоптилися стеля та стіни на площі 10 кв. м. Причини пожежі встановлюються.

1
Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС
Теги: пожар квартира Крюков спасатели

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх