У Крюкові горіла квартира: вогнеборці врятували з пожежі двох жінок

Сегодня, 14:29 Просмотров: 1 111

Також евакуювали двох сусідів, що жили поверхом вище

26 квітня о 6.28 на вулиці Приходька горіла квартира на першому поверсі будинку. Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС повідомило, що вогнеборці врятували з пожежі двох жінок, одна з яких – 83-річна власниця квартири.





Також ДСНС-ники евакуювали сусідів: 73-річного чоловіка та 70-річну жінку, які жили поверхом вище.





П'ять рятувальників загасили вогонь за годину, але у квартирі згоріли стілець та диван, шафа з речами, обігрівач, закоптилися стеля та стіни на площі 10 кв. м. Причини пожежі встановлюються.