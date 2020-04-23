Порядок денний

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року «Про затвердження Регламенту Кременчуцької міської ради VII скликання».

2. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки підприємництва в Україні.

3. Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом».

4. Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької місцевої прокуратури.

5. Про заслуховування інформації керівника Кременчуцького відділу ГУ НП в Полтавській області.

6. Про заслуховування інформації керівника Батальйону патрульної поліції в м. Кременчуці.

7. Про звіти постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради VII скликання.

8. Про затвердження звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики Кременчуцькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2019 році.

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2019 «Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік».

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2018 року «Про затвердження Програми інформатизації міста Кременчука на 2019-2021 роки».

11. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року «Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради від 23.12.2015 «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання» (ЦНАП у м. Кременчуці).

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання».

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання».

14. Про затвердження Положення про управління забезпечення діяльності ради виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.

15. Про затвердження Положення про управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.

16. Про виконання місцевого бюджету за 2019 рік.

17. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про прогноз місцевого бюджету м. Кременчука на 2021-2022 роки».

18. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 29 березня 2018 року «Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків м. Кременчука та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджету на 2018-2020 роки».

19. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про виділення коштів за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2020».

20. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2020 рік».

21. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Кременчука на 2020 рік».

22. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради за 2019 рік.

23. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 07.02.2020 № 200, від 07.02.2020 № 201, від 07.02.2020 № 202, від 14.02.2020 № 251, від 14.02.2020 № 252, від 02.03.2020 № 317, від 02.03.2020 № 318, від 02.03.2020 № 332, від 10.03.2020 № 362, від 10.03.2020 № 364, від 10.03.2020 № 365, від 10.03.2020 № 366, від 19.03.2020 № 443, від 19.03.2020 № 444, від 19.03.2020 № 445, від 19.03.2020 № 446, від 19.03.2020 № 447, від 31.03.2020 № 512, від 31.03.2020 № 513, від 31.03.2020 № 516.

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року «Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2016-2020 роки».

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми розвитку зон ландшафтно-рекреаційних загальноміського значення та зон озеленення загального користування міста Кременчука на 2018-2020 роки в новій редакції».

26. Про затвердження міської цільової програми «Шкільний Громадський бюджет м. Кременчука на 2020-2024 роки».

27. Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

28. Про надання згоди на списання з балансів навчальних закладів нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

29. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, реєстрацію права власності та внесення змін до рішення міської ради.

30. Про закріплення майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, на праві оперативного управління та господарського відання.

31. Про зміну правового режиму майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з господарського відання на оперативне управління.

32. Про безоплатне прийняття майна з власності громадської організації «Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку» до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

33. Про прийняття рухомого майна з власності ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, для реалізації проекту «Екоосвіта-запорука процвітання Полтавщини».

34. Про безоплатне прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука спеціалізованої комунальної техніки.

35. Про зарахування безхазяйного рухомого майна-спортивно-оздоровчого комплексу, який розташовується в кварталі 304 у місті Кременчуці, до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та закріплення на праві оперативного управління за суб’єктом господарювання.

36. Про звільнення від нарахування та сплати орендної плати орендарів, які орендують майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

37. Про затвердження переліку об'єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та підлягають приватизації.

38. Про затвердження примірних договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.

39. Про затвердження Угоди про передачу коштів позики в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

40. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про призначення та виплату стипендій Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік».

41. Про затвердження статуту Кременчуцького ліцею-інтернату № 21 «СТАРТ» спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.

42. Про перейменування Кременчуцького міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2 Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.

43. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».

44. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки в новій редакції».

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського» на 2018-2020 роки».

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 травня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування» на 2018-2020 роки».

47. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги .

48. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

50. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2018 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2018-2020 роки».

51. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки».

52. Про затвердження передавального акту майна, майнових прав та інших обов’язків комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» до комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області.

53. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області.

54. Про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2020 рік.

55. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання».

56. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 травня 2018 року «Про затвердження Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів міста Кременчука на 2015-2020 роки в новій редакції».

57. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2020 рік».

58. Про списання двоквартирного житлового будинку № 23 по вулиці Ковальській (попередня назва Кузнечна) з балансу КГЖЕП «Автозаводське».

59. Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки».

60. Про затвердження Схеми теплопостачання м. Кременчук Полтавської області.

61. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 01 квітня 2016 року «Про тимчасове, до 01 березня 2017 року, призупинення дії Положення про дольову участь власників квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті, реконструкції, модернізації багатоквартирних житлових будинків м. Кременчука, затвердженого рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.09.2015».

62. Про затвердження переліку об’єктів (квартир) житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, реєстрацію права власності.

63. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 лютого 2015 року «Про затвердження міської Програми підвищення безпеки дорожнього руху у місті Кременчуці на 2015-2020 роки».

64. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року «Про затвердження Програми розвитку дорожньо-мостового господарства міста Кременчука на 2018-2022 роки».

65. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 24 лютого 2016 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2015 року «Про затвердження міської Програми розвитку зовнішнього освітлення м. Кременчука «Світло» на 2016-2020 роки».

66. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2019-2025 роки».

67. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Програми санітарного очищення міста Кременчука та забезпечення діяльності Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 на 2020 рік».

68. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2020 рік».

69. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Кременчука на 2020 рік».

70. Про надання згоди на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів.

71. Про надання згоди на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів дитячих та спортивних майданчиків.

72. Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука.

73. Про затвердження Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки із додатковими змінами.

74. Про припинення права користування земельними ділянками.

75. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в м. Кременчуці.

76. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Кременчуці.

77. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в м. Кременчуці.

78. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам в м. Кременчуці.

79. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Кременчуці.

80. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам в м. Кременчуці.

81. Про надання та відмову в наданні згоди на поділ та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.

82. Про надання дозволу на внесення змін до документації із землеустрою в м. Кременчуці.

83. Про затвердження документації із землеустрою в м. Кременчуці.

84. Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.

85. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду в м. Кременчуці.

86. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок.

87. Про зміну цільового призначення земельних ділянок в м. Кременчуці.

88. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці.

89. Про проведення земельних торгів в м. Кременчуці.

90. Про резервування земельних ділянок в м. Кременчуці для наступного відведення учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції.

91. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2020 рік в м. Кременчуці».

92. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2020 рік».

93. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11 травня 2017 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області».

94. Про скасування рішень органу місцевого самоврядування в м. Кременчуці.

95. Різне.