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Кременчуг, Спорт, Коронавірус / Карантин

Пом'якшити умови карантину для спортсменів прохав нардеп Жан Беленюк

Сегодня, 09:33 Просмотров: 645

 

Карантин продовжили до 11 травня

Уряд на засіданні продовжив карантин до 11 травня. Під час засідання народний депутут Жан Беленюк попрохав Кабінет міністрів звернути увагу на спортсменів та дати можливість тренуватися у залах. Він подякував уряд за обіцяну можливість знову тренуватися на вулиці, проте попросив Кабмін дати можливість національним збірним тренуватися в спортивних залах.


Для спортсменів послабили карантин, але не для всіх


Прем'єр Денис Шмигаль у відповідь доручив МОЗ та Міністерству спорту розробити відповідний алгоритм, щоб при дотриманні належних обмежень спортсмени могли повернутися до тренувань.


Найближчою датою можливого введення таких пом'якшувальних заходів він назвав 11 травня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт карантин коронавірус

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