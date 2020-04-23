Пом'якшити умови карантину для спортсменів прохав нардеп Жан Беленюк

Сегодня, 09:33 Просмотров: 645

Уряд на засіданні продовжив карантин до 11 травня. Під час засідання народний депутут Жан Беленюк попрохав Кабінет міністрів звернути увагу на спортсменів та дати можливість тренуватися у залах. Він подякував уряд за обіцяну можливість знову тренуватися на вулиці, проте попросив Кабмін дати можливість національним збірним тренуватися в спортивних залах.









Прем'єр Денис Шмигаль у відповідь доручив МОЗ та Міністерству спорту розробити відповідний алгоритм, щоб при дотриманні належних обмежень спортсмени могли повернутися до тренувань.





Найближчою датою можливого введення таких пом'якшувальних заходів він назвав 11 травня.