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Происшествия, Полтавщина

У підземному переході в Полтаві підстрелили чоловіка - підозрюваного затримали

Сегодня, 09:01 Просмотров: 0

 

Потерпілий отримав проникаюче вогнепальне поранення у живіт. Ймовірно з пістолета вистрелив 19-річний полтавець

У Полтаві затримали молодика, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.


Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, 19 квітня близько 23.00 до правоохоронців звернувся полтавець. Він повідомив, що в підземному переході на вулиці Маршала Бірюзова в нього вистрелив незнайомець.


На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики. Потерпілого ушпиталили з проникаючим вогнепальним пораненням черевної порожнини.


Упродовж доби ймовірного стрільця вдалося встановити. Ним виявився 19-річний полтавець. Відомо, що за вироком суду його звільнено від відбування покарання за скоєння крадіжки з призначенням випробувального терміну.


Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою. Поліція вилучила пістолет. У кримінальному провадженні призначені експертизи, тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: Полтава огнестрельное ранение

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