У підземному переході в Полтаві підстрелили чоловіка - підозрюваного затримали

Сегодня, 09:01 Просмотров: 0

Потерпілий отримав проникаюче вогнепальне поранення у живіт. Ймовірно з пістолета вистрелив 19-річний полтавець

У Полтаві затримали молодика, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.





Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, 19 квітня близько 23.00 до правоохоронців звернувся полтавець. Він повідомив, що в підземному переході на вулиці Маршала Бірюзова в нього вистрелив незнайомець.





На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики. Потерпілого ушпиталили з проникаючим вогнепальним пораненням черевної порожнини.





Упродовж доби ймовірного стрільця вдалося встановити. Ним виявився 19-річний полтавець. Відомо, що за вироком суду його звільнено від відбування покарання за скоєння крадіжки з призначенням випробувального терміну.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою. Поліція вилучила пістолет. У кримінальному провадженні призначені експертизи, тривають слідчі дії.