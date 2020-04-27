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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Перші випадки коронавірусу зафіксовані у сусідньому Світловодську

Сегодня, 09:09 Просмотров: 2 296

 

Захворіло подружжя

У Світловодську виявили два перших випадки інфікованих коронавірусом, про це повідомляє пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації. 


За минулу добу фахівці лабцентру методом ПЛР-реакції обстежили 215 людей, із них виявили 17 нових випадків:

  • 14 інфікованих із Кропивницького;
  • 25-річна жінка з смт. Олександрівка;
  • 65-річний чоловік і його 66-річна дружина з м. Світловодськ.
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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус Світловодськ

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