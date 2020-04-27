Перші випадки коронавірусу зафіксовані у сусідньому Світловодську

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Захворіло подружжя
У Світловодську виявили два перших випадки інфікованих коронавірусом, про це повідомляє пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації.
За минулу добу фахівці лабцентру методом ПЛР-реакції обстежили 215 людей, із них виявили 17 нових випадків: