Кременчуг, Коронавірус / Карантин Перші випадки коронавірусу зафіксовані у сусідньому Світловодську Сегодня, 09:09 Просмотров: 2 296 Захворіло подружжя У Світловодську виявили два перших випадки інфікованих коронавірусом, про це повідомляє пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації.

За минулу добу фахівці лабцентру методом ПЛР-реакції обстежили 215 людей, із них виявили 17 нових випадків: 14 інфікованих із Кропивницького;

25-річна жінка з смт. Олександрівка;

65-річний чоловік і його 66-річна дружина з м. Світловодськ. 3 Автор: Альона Душенко

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