Понад дев'ять тисяч хворих на коронавірус зафіксували в Україні

Сегодня, 09:26 Просмотров: 1 455 Комментариев: 1

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки. Про це повідомляє МОЗ України.





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