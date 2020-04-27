Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9009
Кременчук60
Хворі:
Україна7925
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна864
Кременчук9
Померло:
Україна220
Кременчук1
Кременчуг

Понад дев'ять тисяч хворих на коронавірус зафіксували в Україні

Сегодня, 09:26 Просмотров: 1 455 Комментариев: 1

 

За добу коронавірусну хворобу підтвердили у 392 осіб

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки. Про це повідомляє МОЗ України.


Наразі Covid-19 виявлений:

  • Вінницька область — 398 випадків;
  • Волинська область — 254 випадки;
  • Дніпропетровська область — 310 випадків;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 351 випадок;
  • Закарпатська область — 375 випадків;
  • Запорізька область — 204 випадки;
  • Івано-Франківська область — 761 випадок;
  • Кіровоградська область — 337 випадків;
  • м. Київ — 1220 випадків;
  • Київська область — 570 випадків;
  • Львівська область — 358 випадків;
  • Луганська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 115 випадків;
  • Одеська область — 240 випадків;
  • Полтавська область — 173 випадки;
  • Рівненська область — 522 випадки;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 612 випадків;
  • Харківська область — 196 випадків;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Чернівецька область — 1375 випадків;
  • Черкаська область — 267 випадків;
  • Чернігівська область — 35 випадків.
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

Комментарии: 1

1 432
ankrem:
Сегодня, 09:36

Выглядит ничего так.

Но насколько правдивая статистика, если только Кремень ждет под 300 ответов с лаборатории.


11 0

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