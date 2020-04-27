Понад дев'ять тисяч хворих на коронавірус зафіксували в Україні
Сегодня, 09:26
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За добу коронавірусну хворобу підтвердили у 392 осіб
Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки. Про це повідомляє МОЗ України.
Наразі Covid-19 виявлений:
- Вінницька область — 398 випадків;
- Волинська область — 254 випадки;
- Дніпропетровська область — 310 випадків;
- Донецька область — 52 випадки;
- Житомирська область — 351 випадок;
- Закарпатська область — 375 випадків;
- Запорізька область — 204 випадки;
- Івано-Франківська область — 761 випадок;
- Кіровоградська область — 337 випадків;
- м. Київ — 1220 випадків;
- Київська область — 570 випадків;
- Львівська область — 358 випадків;
- Луганська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 115 випадків;
- Одеська область — 240 випадків;
- Полтавська область — 173 випадки;
- Рівненська область — 522 випадки;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 612 випадків;
- Харківська область — 196 випадків;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Чернівецька область — 1375 випадків;
- Черкаська область — 267 випадків;
- Чернігівська область — 35 випадків.