У Кременчуці 5 пацієнтів з важкими пневмоніями, двоє — у реанімації

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Станом на ранок 27 квітня 48 пацієнтів перебуває на стаціонарному лікуванні з пневмоніями, повідомила віцемер Ольга Усанова. За добу три нові випадки госпіталізації з цим діагнозом, двоє з цих пацієнтів раніше лікувалося в Центральній районній лікарні.

У п'яти пацієнтів перебіг хвороби тяжкий, у 2 — підтверджений діагноз на коронавірус, по трьох ще очікуються результати аналізів. У цілому за добу на ПЛР відправили 29 зразків (підозри на коронавірус), загалом в роботі перебуває 289 зразків, станом на ранок нові результати ще не надійшли.

Як додав Максим Середа, керівник управління охорони здоров'я, на лікуванні в інфекційному відділенні зараз перебуває 34 пацієнта, із них 27 з пневмоніями, 3 тяжкі. Ще 2 пацієнти з тяжкими пневмоніями перебувають у реанімаційному відділені Першої лікарні.