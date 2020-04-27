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Происшествия, Полтавщина

У Полтаві чоловік пожартував, що має коронавірус, та викликав «швидку»

Сегодня, 09:47 Просмотров: 816

Натомість полтавець отримав адмінматеріал через неправдивий виклик спеціальних служб

25 квітня близько 15.00 у Полтаві житель вулиці Клінкерна викликав «швидку» та повідомив, що може бути заражений коронавірусом. За інформацією патрульної поліції Полтавської області, після прибуття медиків, одягнених у захисні костюми, двері їм не відчинили. Натомість чоловік почав погрожувати заразити хворобою оточуючих.


Про подію медичні працівники повідомили патрульних.


В присутності поліцейських громадянин надав змогу себе оглянути. Жодних симптомів хвороби у нього не виявили. Правоохоронцям чоловік зізнався, що зробив виклик заради жарту.


На заявника інспектори склали адміністративний матеріал за ст.183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава коронавірус ложный вызов

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