У Кременчуці відсьогодні випробовують тепломережі: труби можуть порватися

При цьому планово гарячу воду не відключатимуть до завершення карантину
У місті розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації. Випробування проводять без відключення гарячого водопостачання. Але можливі пориви.
Міський голова попередив, що у випадку поривів оперативні служби будуть тимчасово перекривати гарячу воду, ремонтувати мережі, потім відновлювати подачу гарячої води.
Раніше передбачалося, що планові відключення гарячої води у зв'язку з ремонтами тепломереж розпочнуться з 27 квітня. Проте, оскільки карантин продовжений до 11 травня, гарячу воду наразі не відключатимуть.