У Кременчуці відсьогодні випробовують тепломережі: труби можуть порватися

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 125

При цьому планово гарячу воду не відключатимуть до завершення карантину

У місті розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації. Випробування проводять без відключення гарячого водопостачання. Але можливі пориви.

Міський голова попередив, що у випадку поривів оперативні служби будуть тимчасово перекривати гарячу воду, ремонтувати мережі, потім відновлювати подачу гарячої води.

Раніше передбачалося, що планові відключення гарячої води у зв'язку з ремонтами тепломереж розпочнуться з 27 квітня. Проте, оскільки карантин продовжений до 11 травня, гарячу воду наразі не відключатимуть.

- Протягом карантину ми не можемо залишити людей без гарячої води. Якщо карантин завершиться після 11 травня, одразу розпочнемо розхолоджування системи, - прокоментував «Телеграфу» Іван Москалик, директор департаменту ЖКГ.