У Кременчуцькій ЦРЛ помер пацієнт з коронавірусом

Сегодня, 10:13 Просмотров: 3 734 Комментариев: 1

У Кременчуцькій Центральній районній лікарні помер пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. По це повідомили сьогодні під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації. За даними лабораторного центру, про цю смерть повідомили з ЦРЛ телефоном, офіційного підтвердження ще немає. При цьому в лікарні кажуть, що хоча у пацієнта підтверджений діагноз COVID-19, але помер він не від цієї хвороби.





За інформацією директора департаменту ЖКГ Івана Москалика, родина померлого у суботу звернулася до спецкомбінату ритуальних послуг з проханням сприяти у похованні. Тіло підготували з дотриманням рекомендацій МОЗ і відвезли до Максимівки. Поховання провели з дотриманням вимог чинного законодавства, каже Іван Москалик.