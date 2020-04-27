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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуцькій ЦРЛ помер пацієнт з коронавірусом

Сегодня, 10:13 Просмотров: 3 734 Комментариев: 1

 

Померлого поховали у Максимівці

У Кременчуцькій Центральній районній лікарні помер пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. По це повідомили сьогодні під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації. За даними лабораторного центру, про цю смерть повідомили з ЦРЛ телефоном, офіційного підтвердження ще немає. При цьому в лікарні кажуть, що хоча у пацієнта підтверджений діагноз COVID-19, але помер він не від цієї хвороби.


За інформацією директора департаменту ЖКГ Івана Москалика, родина померлого у суботу звернулася до спецкомбінату ритуальних послуг з проханням сприяти у похованні. Тіло підготували з дотриманням рекомендацій МОЗ і відвезли до Максимівки. Поховання провели з дотриманням вимог чинного законодавства, каже Іван Москалик.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус смерть COVID-19 ЦРЛ

Комментарии: 1

1 432
ankrem:
Сегодня, 10:29

Угу, в мире 200 000 тоже не от короновируса умерли, но они их считают.

А у нас же совок и коронавируса нет...


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