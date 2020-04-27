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Правоохоронці звернулися до мерії з проханням обмежити роботу центрального ринку Кременчука

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 780 Комментариев: 3

Відповідна вимога виникла через скупчення людей

27 квітня під час засідання оперативного штабу в мерії Кременчука обговорили роботу центрального міського ринку. Заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов сказав, що на адресу мерії відділом поліції №1 (Крюківський відділ, - авт.) надіслано лист про обмеження/коригування роботи центрального ринку, оскільки там спостерігається значне скупчення громадян. Правоохоронець додав, що там відбувається регулювання руху громадян, але це не дає ефекту.


Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав завдання очільниці міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмили Жорняк звернути увагу на роботу ринку.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ринок карантин центральный рынок

Комментарии: 3

13
hitneoman:
Сегодня, 11:08

Тогда уже и банки закрывайте, видели какое там скопление людей.


7 1
3 240
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:21

Цитата: hitneoman
адіслано лист про обмеження/коригування роботи центрального ринку,

Поліцаї як з космосу. Скупчення є і буде скрізь, в маркетах , аптеках, в банках, в лікарнях і т.д. Це й карантин вже перетворився на фарс і балаган. 


10 2
17
Piton78:
Сегодня, 11:31

Цікаво всю інформацію отримуемо з сайтів, а хтось бачив на очі газетку, яка за словами наших депутатів. так необхідна для поінформованності населення? Щось слова розходяться з діями! І газетки нема і гроші на медиків зажали! 


9 0

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