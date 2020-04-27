Правоохоронці звернулися до мерії з проханням обмежити роботу центрального ринку Кременчука

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 780 Комментариев: 3

27 квітня під час засідання оперативного штабу в мерії Кременчука обговорили роботу центрального міського ринку. Заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов сказав, що на адресу мерії відділом поліції №1 (Крюківський відділ, - авт.) надіслано лист про обмеження/коригування роботи центрального ринку, оскільки там спостерігається значне скупчення громадян. Правоохоронець додав, що там відбувається регулювання руху громадян, але це не дає ефекту.





Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав завдання очільниці міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмили Жорняк звернути увагу на роботу ринку.