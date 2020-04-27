У Кременчуці новий знайомий порізав чоловіка ножем (додано)

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26 квітня близько 20.00 патрульним надійшов виклик про тяжкі тілесні ушкодження. Прибувши на місце події на вулицю Ярмаркову, копи виявили чоловіка з численними різаними ранами на тілі, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Постраждалий повідомив, що травми йому наніс малознайомий чоловік, з яким вони напередодні вживали алкогольні напої. Надалі потерпілого ушпиталили.





Поліцейські пройшли до помешкання, де проживав правопорушник та побачили громадянина у закривавленому одязі. Чоловік підтвердив, що саме він поранив потерпілого.





Патрульні затримали ймовірного злочинця. На місце прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділку поліції для подальшого з’ясування обставин події.







