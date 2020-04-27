На Полтавщині кількість хворих на Covid-19 збільшилася на одну особу
Сегодня, 10:50
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Новий випадок зафіксували у Миргородському районі
На Полтавщині на ранок 27 квітня 173 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 1. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 60;
- Полтава – 27;
- Кременчуцький район – 21;
- Миргородський район із містом Миргород – 13 (новий випадок – 1);
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 6;
- Кобеляцький район – 4;
- Чутівський район – 3;
- Лубни – 2;
- Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський, Козельщинський і Карлівський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.