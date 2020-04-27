Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9009
Кременчук60
Хворі:
Україна7925
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна864
Кременчук9
Померло:
Україна220
Кременчук1
Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині кількість хворих на Covid-19 збільшилася на одну особу

Сегодня, 10:50 Просмотров: 1 173

 

Новий випадок зафіксували у Миргородському районі

На Полтавщині на ранок 27 квітня 173 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 1. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 60;
  • Полтава – 27;
  • Кременчуцький район – 21;
  • Миргородський район із містом Миргород – 13 (новий випадок – 1);
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 6;
  • Кобеляцький район – 4;
  • Чутівський район – 3;
  • Лубни – 2;
  • Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський, Козельщинський і Карлівський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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