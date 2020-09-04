Винесли вирок чоловіку, який кидався цеглою у правоохоронців у Нових Санжарах

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 1 016

Наприкінці серпня Новосанжарський районний суд виніс вирок у справі щодо порушення ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (Масові заворушення). Мова йде про події, що сталися 20 лютого у Нових Санжарах, коли у медцентр «Нацгвардії» привезли евакуйованих з Китаю.

Учасники масових заворушень, серед яких був і обвинувачений, прибули на вулицю Центральну та перекрили проїжджу частину в районі мосту через річку Ворскла. Пізніше перекрили провулок Курортний неподалік медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари». Близько 19.40 провулком почали їхати автобуси. Засуджений разом з іншими особами почали кидатися цеглою і камінням у правоохоронців. Таким чином поліціянти отримали травми різного ступеня тяжкості.





Наприкінці березня між прокурором та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості. Суд цю угоду затвердив, визнав чоловіка винним та призначив 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнив чоловіка від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.





З текстом вироку можна ознайомитися тут. Вирок може бути оскаржений.