У Кременчуці двоє чоловіків вдарили жінку та забрали в неї гроші

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 1 826

6 вересня у Кременчуці двоє чоловіків вдарили жінку та забрали в неї гроші, але патрульні затримали ймовірних грабіжників. Про це інформує патрульна поліція міста.





На 274-му кварталі екіпажі патрульної поліції отримали виклик про грабіж. 37-річна заявниця повідомила поліцейським, що двоє чоловіків нанесли їй тілесні ушкодження, забрали з кишені грошові кошти та втекли у невідомому напрямку.





Отримавши опис грабіжників, інспектори розпочали пошук. Невдовзі охоронці правопорядку помітили та затримали схожих за описом громадян. Потерпіла їх упізнала.





На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.