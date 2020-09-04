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Надзвичайні новини

У Кременчуці двоє чоловіків вдарили жінку та забрали в неї гроші

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 1 826

 

Поліція затримала грабіжників

6 вересня у Кременчуці двоє чоловіків вдарили жінку та забрали в неї гроші, але патрульні затримали ймовірних грабіжників. Про це інформує патрульна поліція міста.


 

На 274-му кварталі екіпажі патрульної поліції отримали виклик про грабіж. 37-річна заявниця повідомила поліцейським, що двоє чоловіків нанесли їй тілесні ушкодження, забрали з кишені грошові кошти та втекли у невідомому напрямку.


Отримавши опис грабіжників, інспектори розпочали пошук. Невдовзі охоронці правопорядку помітили та затримали схожих за описом громадян. Потерпіла їх упізнала.


На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: грабеж деньги грабители полиция
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