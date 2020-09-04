Де 7 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 18.00
7 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Володимира Великого, 38, 40, 42, 44, 48;
- вул. Героїв України, 1, 3, 11а.
З 8.00 до 18.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Дніпровська, 4-28;
- вул. Академіка Герасимовича, 29;
- пров. Дніпровський, 5-18;
- пров. Максима Рильського, 1-11;
- пров. Академіка Герасимовича, 4;
- туп. Максима Рильского, 1-10.
З 8.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Гайдамацька, 25-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Бородинський, 20-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10.