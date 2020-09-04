Де 7 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 18.00

7 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Володимира Великого, 38, 40, 42, 44, 48;

вул. Героїв України, 1, 3, 11а.

З 8.00 до 18.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Дніпровська, 4-28;

вул. Академіка Герасимовича, 29;

пров. Дніпровський, 5-18;

пров. Максима Рильського, 1-11;

пров. Академіка Герасимовича, 4;

туп. Максима Рильского, 1-10.

З 8.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):