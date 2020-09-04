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Де 7 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 1 280

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 18.00

7 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Володимира Великого, 38, 40, 42, 44, 48;
  • вул. Героїв України, 1, 3, 11а.

З 8.00 до 18.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Дніпровська, 4-28;
  • вул. Академіка Герасимовича, 29;
  • пров. Дніпровський, 5-18;
  • пров. Максима Рильського, 1-11;
  • пров. Академіка Герасимовича, 4;
  • туп. Максима Рильского, 1-10.

З 8.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Гайдамацька, 25-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Бородинський, 20-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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