Активістки-блогерки «простібали» ідею нового мосту у Кременчуці, яку знов згадали перед виборами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 164

5 вересня офіційно стартувала виборча кампанія з виборів до місцевих рад. На честь цієї дати, яка дає старт усілякого роду передвиборчим обіцянкам, активістки ГО «Європейський клуб» Лариса Гориславець та Світлана Овчаренко оприлюднили у фейсбуку відеоблог про новий міст через Дніпро – ідею, яку політики різного штибу щороку сунуть на вибори.

Ви уявляєте? Ще прем’єр Азаров хотів покарати ексмера Миколу Глухова за те, що той не збудував міст! І де той Азаров? І де міст? Його вже будує молодий нардеп Олексій Мовчан.





Сьогодні, 5 вересня - початок виборчих перегонів! Ждемо появи всяких кандидатів 🦹‍♀️🦸‍♂️🦸‍♀️🧛‍♂️🧛‍♀️🦹‍♂️🧟‍♂️🧙🦸🦹‍♂️ і дивимося канал #мухобойка , де ми трохи розширили наші горизонти за межі #газета_за_9млн та визначили головний тренд виборів у Кременчуці за останні 10 років! 😱у це важко повірити, але маємо одну з перших фіолетових газет "За Кременчук", яку бережемо для історії. А також інші цікаві примірники, які показують, що що політики не просто маніпулють, а ще й роблять це без поваги до нас. Ну придумували б щоразу щось цікаве! Але - ні. Все банально просто, тупо і нахабно. Тож вітаю нас усіх із новим шансом щось змінити. Я надзвичайно люблю місцеві вибори, бо це - реально можливість зробити склад міської ради якіснішим. Ви ж усі знаєете цю прописну істину: починати треба з себе. Ну давайте вже почнемо думати на виборах, ну будь лаааааска! ☑️Щодо себе - я до виборів готова! Курс від Міжнародної фундації виборчих систем пройдено IFES Ukraine ✔️За що принагідно дякую організаторам😉 А також дякую одній маленькій дівчинці 👧за реквізит - коників. Gepostet von Larysa Horyslavets am Samstag, 5. September 2020





Просто дивіться, як «осідлали коня» - на телеканалі #мухобойка. За тегом у фейсбуку можете знайти й інші сюжети відеоблогерок – про так звану безплатну газету за 9 млн грн з міського бюджету Кременчука.