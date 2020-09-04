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Кременчук, Благодійність

Кременчужанці необхідна допомога, щоб встати на ноги

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 112

 

Кошти збирають волонтери, аби допомогти мамі дітей повернутися до повноцінного життя

Кременчужанка Альона – молода мати, яка має діагноз систематична склеродермія. Як повідомила волонтерка Марина Пилипенко, за умови правильного лікуванням, харчування, дотримання всіх рекомендацій, вона може нормально жити. Проте стан жінки дуже запущений (результат на фото). 


- Знайшла лікарів, які готові спробувати витягнути Альону з цього запущеного стану. Потрібно 5 процедур плазмаферезу. Плюс додаткові ліки. Все про все близько 15000 грн + вартість тестів. Розумію, 15 000 грн. А у дітей буде мати! Вони не будуть сиротами. Вона може жити більше! З сімейним доходом 2000 грн неможливо нічого відкласти, - зауважила волонтерка.

 
Приват банк 5168757411979802 (Литвин Вероніка)

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность
компанія «Інтера Люкс»
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