Самотній вовк, диявольське святилище та зрада: що новенького почитати кременчужанам

Колишній військовий Вілл Йегер вважав, що його найлютіший ворог Генк Каммлер – син генерала СС – загинув разом зі своїми жахливими мріями про відродження рейху. Та виявляється, що Каммлер вижив та збирається завершити розпочате. Він планує влаштувати серію терактів по всьому світі, виготовивши вибухові пристрої з умістом урану, який наприкінці Другої світової війни нацисти сховали глибоко в печерах. Щоб зупинити Каммлера і знищити його лабораторію, у гру вступають Вілл Йегер та його напарниця Ірина Нарова.

Ніна Фіалко «Кохання з першого погляду» Ірина й Олексій зустрічались уже понад рік та мріяли про щасливе майбутнє разом. А потім Ірина отримала записку, в якій хлопець зізнався, що покохав іншу, тому одруження Олексія з Юлею стало несподіванкою для всіх, хто їх знав. Та шлюб, окроплений чужими сльозами, не став щасливим. Місцеву красуню не задовольнило життя в маленькому раю, що його намагався створити чоловік, вона прагнула реалізуватись як особистість. Одного разу Юлія з іншим чоловіком та сином тікає до Іспанії. Ця зрада розбиває серце Олексія, він пригадує, як колись вчинив з Іриною.