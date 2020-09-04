Самотній вовк, диявольське святилище та зрада: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
|
Василь Шкляр «Самотній вовк»
Це найдинамічніший роман автора, написаний на основі реальних подій.Українець, вояк Французького іноземного легіону, отримує надважливе завдання – вивезти з Чечні дочку генерала, на яку полюють російські спецслужби. Легіонер охоче вирушає на пошуки не лише завдяки величезній винагороді – до Чечні втекла його дівчина разом з главарем кримінального угруповання. А от як розвиватимуться події далі, не здогадається навіть найпроникливіший читач.
|
Беар Гриллс «Дьявольское святилище»
Колишній військовий Вілл Йегер вважав, що його найлютіший ворог Генк Каммлер – син генерала СС – загинув разом зі своїми жахливими мріями про відродження рейху. Та виявляється, що Каммлер вижив та збирається завершити розпочате. Він планує влаштувати серію терактів по всьому світі, виготовивши вибухові пристрої з умістом урану, який наприкінці Другої світової війни нацисти сховали глибоко в печерах. Щоб зупинити Каммлера і знищити його лабораторію, у гру вступають Вілл Йегер та його напарниця Ірина Нарова.
|
Ніна Фіалко «Кохання з першого погляду»
Ірина й Олексій зустрічались уже понад рік та мріяли про щасливе майбутнє разом. А потім Ірина отримала записку, в якій хлопець зізнався, що покохав іншу, тому одруження Олексія з Юлею стало несподіванкою для всіх, хто їх знав. Та шлюб, окроплений чужими сльозами, не став щасливим. Місцеву красуню не задовольнило життя в маленькому раю, що його намагався створити чоловік, вона прагнула реалізуватись як особистість. Одного разу Юлія з іншим чоловіком та сином тікає до Іспанії. Ця зрада розбиває серце Олексія, він пригадує, як колись вчинив з Іриною.