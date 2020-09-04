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Кременчук, Культура, Кременчуг

Самотній вовк, диявольське святилище та зрада: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 157

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


Василь Шкляр «Самотній вовк»

Це найдинамічніший роман автора, написаний на основі реальних подій.

Українець, вояк Французького іноземного легіону, отримує надважливе завдання – вивезти з Чечні дочку генерала, на яку полюють російські спецслужби. Легіонер охоче вирушає на пошуки не лише завдяки величезній винагороді – до Чечні втекла його дівчина разом з главарем кримінального угруповання. А от як розвиватимуться події далі, не здогадається навіть найпроникливіший читач.

Беар Гриллс «Дьявольское святилище»

Колишній військовий Вілл Йегер вважав, що його найлютіший ворог Генк Каммлер – син генерала СС – загинув разом зі своїми жахливими мріями про відродження рейху. Та виявляється, що Каммлер вижив та збирається завершити розпочате. Він планує влаштувати серію терактів по всьому світі, виготовивши вибухові пристрої з умістом урану, який наприкінці Другої світової війни нацисти сховали глибоко в печерах. Щоб зупинити Каммлера і знищити його лабораторію, у гру вступають Вілл Йегер та його напарниця Ірина Нарова.

  

Ніна Фіалко «Кохання з першого погляду»

Ірина й Олексій зустрічались уже понад рік та мріяли про щасливе майбутнє разом. А потім Ірина отримала записку, в якій хлопець зізнався, що покохав іншу, тому одруження Олексія з Юлею стало несподіванкою для всіх, хто їх знав. Та шлюб, окроплений чужими сльозами, не став щасливим. Місцеву красуню не задовольнило життя в маленькому раю, що його намагався створити чоловік, вона прагнула реалізуватись як особистість. Одного разу Юлія з іншим чоловіком та сином тікає до Іспанії. Ця зрада розбиває серце Олексія, він пригадує, як колись вчинив з Іриною.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги обзор библиотека
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