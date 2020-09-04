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Кременчуцькі ДСНС-ники рятували кошенят з вентиляції гаражу, а кота знімали з дерева

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 306

 

6 вересня котики постійно потрапляли у халепи

6 вересня кременчуцькі котики постійно потрапляли у халепи, тому ДСНС-никам довелося провести дві операції з порятунку пухнастиків.


За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, близько 9.30 від громадянки надійшло повідомлення про те, що

на вулиці Жадова (у районі будинку №3) у вентиляційній трубі, яка йде з підвалу металевого гаража, знаходяться кошенята.


За деякий час до прибуття рятувальників котики вже затихли і не мявчали. Хоч навколо гаражу були обмеження у вигляді парканів, ДСНС-ники за допомогою шансового інструменту все одно змогли дістати з труби чотирилапих. Порятунок був вчасний, двоє кошенят були в хорошому стані.


 

Пухнасту малечу відразу забрала небайдужа жінка. Одну з тваринок вона забрала до себе на постійне проживання, а іншій буде шукати домівку.


 

А близько 12.00 на проспекті Лесі Українки, у району будинку №22, рятувальники змімали з дерева кота. Містянка повідомила, що він сидить на рівні 2-го поверху та не може самостійно злізти.


 

За допомогою трьохколінчатої драбини працівники ДСНС спустили котика на землю.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: коты спасатели дерево гараж подвал
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