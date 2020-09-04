За добу в Україні виявили 2107 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 29

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За минулу добу в Україні зафіксували 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 29.





МОЗ інформує, що станом на 9.00 6 вересня в Україні 135 894 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 846 летальних, 62 227 пацієнтів одужали (усього за добу – 578 людей). Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 375 випадків;

Волинська область — 5 828 випадків;

Дніпропетровська область — 2 697 випадків;

Донецька область — 1 627 випадків;

Житомирська область — 3 678 випадків;

Закарпатська область — 8 049 випадків;

Запорізька область — 1 882 випадки;

Івано-Франківська область — 10 187 випадків;

Кіровоградська область — 854 випадки;

м. Київ — 15 032 випадки;

Київська область — 6 192 випадки;

Львівська область — 15 695 випадків;

Луганська область — 431 випадок;

Миколаївська область — 1 581 випадок;

Одеська область — 8 380 випадків;

Полтавська область — 945 випадків;

Рівненська область — 9 660 випадків;

Сумська область — 1 858 випадків;

Тернопільська область — 7 225 випадків;

Харківська область — 10 833 випадки;

Херсонська область — 496 випадків;

Хмельницька область — 3 100 випадків;

Чернівецька область — 11 109 випадків;

Черкаська область — 1 894 випадки;

Чернігівська область — 2 286 випадків.

Полтавська ОДА сповістила про географію поширення інфекції на Полтавщині за добу:

у Полтаві – 19 нових випадків;

у Кременчуці, Миргороді – по два відповідно;

у Горішніх Плавнях, Полтавському та Миргородському районах, на Шишаччині, Хорольщині, Пирятинщині – по одному випадку.

Одужали 565 жителів області, продовжують лікування 358 людей.