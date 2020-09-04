Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 2107 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 29

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 448

 

Наразі одужали 565 жителів Полтавської області, продовжують лікування 358 людей

За минулу добу в Україні зафіксували 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 29.


МОЗ інформує, що станом на 9.00 6 вересня в Україні 135 894 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 846 летальних, 62 227 пацієнтів одужали (усього за добу – 578 людей). Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 375 випадків;
  • Волинська область — 5 828 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 697 випадків;
  • Донецька область — 1 627 випадків;
  • Житомирська область — 3 678 випадків;
  • Закарпатська область — 8 049 випадків;
  • Запорізька область — 1 882 випадки;
  • Івано-Франківська область — 10 187 випадків;
  • Кіровоградська область — 854 випадки;
  • м. Київ — 15 032 випадки;
  • Київська область — 6 192 випадки;
  • Львівська область — 15 695 випадків;
  • Луганська область — 431 випадок;
  • Миколаївська область — 1 581 випадок;
  • Одеська область — 8 380 випадків;
  • Полтавська область — 945 випадків;
  • Рівненська область — 9 660 випадків;
  • Сумська область — 1 858 випадків;
  • Тернопільська область — 7 225 випадків;
  • Харківська область — 10 833 випадки;
  • Херсонська область — 496 випадків;
  • Хмельницька область — 3 100 випадків;
  • Чернівецька область — 11 109 випадків;
  • Черкаська область — 1 894 випадки;
  • Чернігівська область — 2 286 випадків.

 

Полтавська ОДА сповістила про географію поширення інфекції на Полтавщині за добу:

  • у Полтаві – 19 нових випадків;
  • у Кременчуці, Миргороді – по два відповідно;
  • у Горішніх Плавнях, Полтавському та Миргородському районах, на Шишаччині, Хорольщині, Пирятинщині – по одному випадку.

Одужали 565 жителів області, продовжують лікування 358 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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