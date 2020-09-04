За добу в Україні виявили 2107 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 29

Наразі одужали 565 жителів Полтавської області, продовжують лікування 358 людей
За минулу добу в Україні зафіксували 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 29.
МОЗ інформує, що станом на 9.00 6 вересня в Україні 135 894 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 846 летальних, 62 227 пацієнтів одужали (усього за добу – 578 людей). Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 375 випадків;
- Волинська область — 5 828 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 697 випадків;
- Донецька область — 1 627 випадків;
- Житомирська область — 3 678 випадків;
- Закарпатська область — 8 049 випадків;
- Запорізька область — 1 882 випадки;
- Івано-Франківська область — 10 187 випадків;
- Кіровоградська область — 854 випадки;
- м. Київ — 15 032 випадки;
- Київська область — 6 192 випадки;
- Львівська область — 15 695 випадків;
- Луганська область — 431 випадок;
- Миколаївська область — 1 581 випадок;
- Одеська область — 8 380 випадків;
- Полтавська область — 945 випадків;
- Рівненська область — 9 660 випадків;
- Сумська область — 1 858 випадків;
- Тернопільська область — 7 225 випадків;
- Харківська область — 10 833 випадки;
- Херсонська область — 496 випадків;
- Хмельницька область — 3 100 випадків;
- Чернівецька область — 11 109 випадків;
- Черкаська область — 1 894 випадки;
- Чернігівська область — 2 286 випадків.
Полтавська ОДА сповістила про географію поширення інфекції на Полтавщині за добу:
- у Полтаві – 19 нових випадків;
- у Кременчуці, Миргороді – по два відповідно;
- у Горішніх Плавнях, Полтавському та Миргородському районах, на Шишаччині, Хорольщині, Пирятинщині – по одному випадку.
Одужали 565 жителів області, продовжують лікування 358 людей.