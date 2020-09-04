У Полтаві юнак розмахував з машини пістолетом

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Вчора, 5 вересня, у Полтаві юнак розмахував пістолетом з машини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.





Під час моніторингу інтернету полтавські копи в одній із соціальних мереж виявили інформацію, що близько 19.00 по місту їздив легковий автомобіль із державними номерними знаками, зареєстрованими в сусідній області. У повідомленні йшлося, що із люка автівки невідома особа розмахувала пістолетом.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Дану інформацію працівники чергової частини ГУНП Полтавщини надали всім патрульним нарядам області.





Близько 21.00 зазначений автомобіль знайшли та зупинили на вулиці Героїв АТО в Полтаві. У легковику перебували троє молодих хлопців, яким 15, 20 та 23 роки. Під час поверхневого огляду юнаків та салону поліцейські виявили іграшковий пістолет. Наймолодший із хлопців повідомив правоохоронцям, що це він під час руху автомобіля періодично виставляв через відчинений люк іграшковий пістолет. Мовляв, таким чином він розважався.









Всі троє мають дати пояснення слідчому.