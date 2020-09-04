Кто играет против шахмат: шахматисты Кременчуга готовы пикетировать мэрию

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 575

В субботу, 5 сентября, в редакцию «Телеграфа» обратился директор общественной организации «Шахматно-шашечный клуб «Каисса» Владимир Груздев. По словам Владимира Груздева, воспитанников его школы не пускают на соревнования, а на просьбы об изменениях законодательства об аренде коммунальных помещений нардепы не реагируют.





Директор общественной организации «Шахматно-шашечный клуб «Каисса» В.Ф. Груздев:





«То, что шахматы в городе, как и еще больше шашки, переживают кризис, не для кого не секрет - за последние 10 лет не стал кандидатом в мастера спорта ни единый шахматист или шашист. Добивать взрослые шахматы нашим руководителям стало мало, теперь взялись и за детей. Так дважды подряд юных шахматистов «Каиссы» киданули мимо чемпионатов области, к которым они год готовились и которые дважды переносились - в январе из-за нежелания проведения президентом областной федерации А.Г. Щербовым и в марте из-за эпидемии COVID-19. Причина просто дикая, и что особенно жестоко, что это сделано по отношению к детям, делающим в жизни первые шаги; боясь конкуренции «Каиссы», чьи воспитанники успешно играют в разных турнирах, клубу банально не сообщили о чемпионатах, хотя еще в марте клуб и городская федерация на несостоявшийся чемпионат готовили общую заявку (прилагается), которая не была дооформлена из-за его отмены.





Не прошло и полгода, как в конце августа на чемпионат до 12, 14 и 16 лет (мальчики, девочки) поехали участники, но уже без «Каиссы», хотя часть ее воспитанников выступала под брендом другого тренера, о чем, спасибо «Телеграфу», мы узнали на его страницах. Не последнюю роль сыграл здесь упомянутый Г. Щербов, чьи полномочия закончились 2 года назад, но который продолжает руководить областной федерацией и по поводу «художеств» которого мы обратились к депутату облсовета Е.Н. Холоду, о чем, надеюсь, будет отдельный разговор. На вопрос в конце недели о том, знал ли начальник управления семьи и молодежи Кременчугского горсовета А.И. Мазур о прошедшем чемпионате и о сроках следующего до 8 и 10 лет, он вразумительного ответа не дал.





А в субботу, через третьи руки мы узнаем, что чемпионат начнется в Полтаве в понедельник, теперь опять же без «Каиссы», ведь в выходные детям негде пройти медосмотр. Когда дело касается «Каиссы», мимо А.И. Мазура, как говорится, и «мышь не проскочит», а тут «проскочили» несколько чемпионатов. Вот заявку на несостоявшийся чемпионат он заставлял переделывать, утверждая, что это он ее должен подписывать, а не В.П. Хоменко - президент городской федерации. Получается, что или он не знал о заявке, то есть не выполнил свои функциональные обязанности, или закрыл глаза, что еще хуже, потому что получается, что есть «дети Хоменко» и «дети «Каиссы».





После чего ж так резко поменялось отношение к «Каиссе» - а после того, как клубу неприбыльной общественной организации для продолжения аренды предложили новые условия при арендной плате более 100 тыс грн в год, и клуб не согласился. Судите сами, по новому закону об аренде плата составляет 10% от стоимости помещения, а по условиям Кременчугского Фонд коммунального имущества - 17%. Законом предусмотрена другая арендная плата для организаций, осуществляющих деятельность в социально-значимых сферах, к которым еще в 2011 году Верховной Радой отнесены шахматы с установлением 20 июля Дня шахмат в Украине. Это подтверждено и решением Кременчугского горсовета, частично финансирующего коммунальные услуги клуба, а значит, расчет арендной платы должен идти по другой схеме и плата должна уменьшится в 10 раз. Это было нами изложено как в коллективном обращении к мэру города В.А. Малецкому, так и в профильную депутатскую комиссию. Ссылаясь на карантин, нас на комиссию не приглашают и предложения не рассматривают. Уже 3 месяц мы безуспешно пытаемся попасть на прием к депутату А.Л. Головачу, в округе которого находится клуб. Пошел уже третий месяц, как опять же безрезультатно пытаемся встретится с депутатом Верховной Рады по 146 округу А.А. Шаповаловым, у которого нет приема, и получить ответ от депутата по 150 округу А.В. Молчана для того, чтобы часть вопросов по аренде была снята внесением соответствующих поправок в закон об аренде. Вместо мэра получили ответ от его первого заместителя В.П. Пелипенко, в котором категорически рекомендовано по вопросам аренды больше не обращаться (письмо прилагается). Поэтому членам клуба и родителям детей, посещающих клуб, не остается ничего другого, как пикетировать исполнительный комитет.»



