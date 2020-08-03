Шахово-шашковий клуб «Каїсса» може лишитись без даху над головою

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 284

До ТЪ звернувся керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв і розповів, що клуб за минулий рік недоотримав фінансування й зараз не може розрахуватися за приміщення.



Справа в тому, що з липня вводяться нові правила щодо оренди комунального майна – обліковується не менше 10% від балансової вартості приміщення. Вступає в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX. Але клуб не в змозі сплачувати 10% від фінансової вартості приміщення, адже це близько 9,1 тис грн щомісяця.









Тим паче, що клубу за минулий рік з міського бюджету не доплатили. Клуб «Каїсса» з міського бюджету за рік отримує 30 тисяч гривень в якості фінансової підтримки, але у минулому році клубу недоплатили, тож шахісти лишились винні за комунальні послуги 5,5 тис. грн.



