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Кременчук, Спорт

Шахово-шашковий клуб «Каїсса» може лишитись без даху над головою

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 284


Все через зміну вартості аренди приміщення

До ТЪ звернувся керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв і розповів, що клуб за минулий рік недоотримав фінансування й зараз не може розрахуватися за приміщення.

Справа в тому, що з липня вводяться нові правила щодо оренди комунального майна – обліковується не менше 10% від балансової вартості приміщення. Вступає в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX. Але клуб не в змозі сплачувати 10% від фінансової вартості приміщення, адже це близько 9,1 тис грн щомісяця.


 


Тим паче, що клубу за минулий рік з міського бюджету не доплатили. Клуб «Каїсса» з міського бюджету за рік отримує 30 тисяч гривень в якості фінансової підтримки, але у минулому році клубу недоплатили, тож шахісти лишились винні за комунальні послуги 5,5 тис. грн.


- Каїсса тільки-но почала нормально виступати. Я вже не один раз писав у мерію - ми згодні займати частину приміщення, а не ціле. Тим більше, що вартість оренди може бути змінена рішенням міськради, але вони не беруть цього до уваги. Платити таку оренду ми не маємо можливості і, якщо нічого не зміниться, то нам доведеться переїхати. Вкотре, - розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Каисса Шахи шашки оренда
компанія «Інтера Люкс»

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