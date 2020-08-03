Родичі розшукують маму та доньку з Кременчука, які майже тиждень тому пішли з дому

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 1 118

Жінка з дитиною пішла з дому після конфлікту зі співмешканцем

Родина розшукує 53-річну Аллу Ваганову та її 12-річну доньку Марію Ваганову, які 28 липня близько 12.00 пішли з дому і досі не повернулися. В останнє кременчужанок бачили на залізничному вокзалі 29 липня. Старша донька Алли Настя повідомила «Телеграфу», що вони пішли з дому після конфлікту мами зі співмешканцем. Телефон мами відключений.





Ваганова Алла Анатоліївна. Прикмети: зріст - 164 см, худенької статури, світло-русе волосся по плечі, очі голубі.





Ваганова Марія Василівна. Прикмети: зріст - близько 140 см, худенької статури, волосся темне, карі очі, була одягнута у світлу сукню.





Якщо комусь відоме місцеперебування Алли та її доньки Марії, повідомте телефоном її старшим дочкам: 0991857713 - Настя, 0666045358 - Анжела, або на 102.