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У Кременчуці 22-річний хлопець поліз у бійку зі зброєю

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 735

 

Відкрито кримінальне провадження через незаконне поводження зі зброєю

У суботу, 1 серпня, копам повідомили про бійку на вулиці Перемоги. На місці події патрульні встановили, що між двома молодиками виник конфлікт. Зі слів заявниці, чоловік мав при собі пістолет та погрожував, - інформує патрульна поліція.


22-річний громадянин нервував та гучно себе поводив. Під час проведення поверхневої перевірки у хлопця виявили зброю. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.


Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пістолет
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