У Кременчуці 22-річний хлопець поліз у бійку зі зброєю

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Відкрито кримінальне провадження через незаконне поводження зі зброєю

У суботу, 1 серпня, копам повідомили про бійку на вулиці Перемоги. На місці події патрульні встановили, що між двома молодиками виник конфлікт. Зі слів заявниці, чоловік мав при собі пістолет та погрожував, - інформує патрульна поліція.





22-річний громадянин нервував та гучно себе поводив. Під час проведення поверхневої перевірки у хлопця виявили зброю. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.