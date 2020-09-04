Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Надзвичайні новини

На проспекті Свободи патрульні виявили автомобіль-двійник

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 748

 

Свідоцтво про реєстрацію авто мало ознаки підробки, а номери агрегатів та номер кузова були змінені кустарним способом

5 вересня на проспекті Свободи кременчуцькі патрульні виявили ймовірний автомобіль-двійник. Як інформує патрульна поліція нашого міста, копи зупинили автомобіль Volkswagen Golf за порушення правил дорожнього руху.


Під час перевірки документів 27-річного водія інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію вказаного авто мало ознаки підробки. При огляді автомобіля було встановлено, що номери агрегатів та номер кузова змінені кустарним способом.


Оскільки в цьому випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчих для з’ясування всіх обставин.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: двойник автомобиль Volkswagen подделка
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх