На проспекті Свободи патрульні виявили автомобіль-двійник

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Свідоцтво про реєстрацію авто мало ознаки підробки, а номери агрегатів та номер кузова були змінені кустарним способом

5 вересня на проспекті Свободи кременчуцькі патрульні виявили ймовірний автомобіль-двійник. Як інформує патрульна поліція нашого міста, копи зупинили автомобіль Volkswagen Golf за порушення правил дорожнього руху.





Під час перевірки документів 27-річного водія інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію вказаного авто мало ознаки підробки. При огляді автомобіля було встановлено, що номери агрегатів та номер кузова змінені кустарним способом.





Оскільки в цьому випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчих для з’ясування всіх обставин.