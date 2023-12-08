Рух із Кременчука на Полтаву через Соснівку ускладнений

Читачі «Кременчуцького Телеграфа» повідомляють, що рух автодорогою із Кременчука на Полтаву через Соснівку ускладнений.
Дорога не чищена, вантажні автомобілі не можуть подолати підйом та увійти в поворот. У зв'язку з цим утворюються затори.
Нагадуємо, протягом останніх двох днів на Полтавщині спостерігається погіршення погодних умов. Рух на дорогах ускладнений. У результаті зіткнення двох автомобілів одна пасажирка загинула. Поблизу села Герасимівка вантажівка злетіла в кювет.
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