Кременчужанку ушпиталили із передозуванням: поліція вилучила у неї понад 80 наркозакладок

У 40-річної мешканки Кременчука поліцейські вилучили понад 80 наркозакладок із розфасованою психотропною речовиною альфа-PVP. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Наркотичні «солі» правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.
Як повідомляє заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рикун, жінка й сама вживає наркотики. Її госпіталізували із передозуванням.
Наразі слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, нещодавно у 14-річної дівчини із Кременчука поліція вилучила 76 наркозакладок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.