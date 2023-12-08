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Кременчужанку ушпиталили із передозуванням: поліція вилучила у неї понад 80 наркозакладок

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 210

 

Вона зберігала синтетичний наркотик альфа-PVP

У 40-річної мешканки Кременчука поліцейські вилучили понад 80 наркозакладок із розфасованою психотропною речовиною альфа-PVP. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Наркотичні «солі» правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. 

Як повідомляє заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рикун, жінка й сама вживає наркотики. Її госпіталізували із передозуванням.

— Під час першочергових процесуальних дій слідчі вилучили 83 згортки з альфа-PVP, перемотані ізоляційною стрічкою, готові для поширення шляхом закладок. Кременчужанку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру та обрання їй запобіжного заходу після завершення лікування, — коментує Сергій Рикун.

Наразі слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 

Нагадуємо, нещодавно у 14-річної дівчини із Кременчука поліція вилучила 76 наркозакладок.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук наркотики закладки
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