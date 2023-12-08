Ціни на заправках Полтавщини та далі знижуються

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У п'ятницю, 8 грудня, на полтавських заправках середні ціни на бензин, дизельне пальне та газ і далі знижуються. Найдорожчі ціни на пальне традиційно на АЗС в мережі ОККО та WOG, а найдешевші — на БРСМ-Нафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово уже впродовж двох тижнів, а от здешевшання газу спостерігається лише з початку цього тижня.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 08.12.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 55,64 -0,54 -0,957% Бензин А-95 53,37 -0,17 -0,311% Бензин А-92 51,05 -0,42 -0,810% Дизельне пальне 53,25 -0,17 -0,312% Газ автомобільний 34,61 -0,36 -1,017%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 08.12.2023 р.