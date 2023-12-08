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Політика, Полтавщина

У Полтавській ОВА призначили нових заступників

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 247

 

Ними стали Володимир Когут й Антон Чубенко

7 грудня очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін призначив двох своїх заступників. Інформація про це оприлюднена на сайті Полтавської ОВА.

 

Володимир Когут обійматиме посаду заступника начальника Полтавської ОВА. До цього він працював в Управлінні виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

 

Антон Чубенко призначений на посаду заступника начальника Полтавської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Має науковий ступінь доктора юридичних наук. 23 роки служив в органах внутрішніх справ, очолював Державний освітній заклад післядипломної освіти, Академію фінансового моніторингу. З 2020 по 2023 роки працював начальником Управління правового забезпечення центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Чоловіки пройшли спеціальну перевірку перед призначенням. Їхні кандидатури  погодили в Офісі Президента України та в Кабінеті Міністрів України.

Нагадаємо, 1 грудня Філіп Пронін призначив своїм першим заступником Богдана Корольчука. До цього в ОВА уже відбулися кадрові зміни — очільник області призначив Володимира Василенка заступником та звільнив Катерину Бойко з посади керівника апарату Полтавської ОВА.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина Полтавська ОВА Філіп Пронін
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