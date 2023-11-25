У 14-річної кременчужанки знайшли 76 наркозакладок — поліція

У Кременчуці слідчі поліції вилучили 76 наркозакладок у неповнолітньої. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.
Дівчину, яка поводилась підозріло, помітили патрульні поліцейські, які викликали слідчих.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що тижнем раніше у Кременчуці патрульні знайшли у 19-річного перехожого 59 згортків з наркотиками.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.