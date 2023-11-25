У 14-річної кременчужанки знайшли 76 наркозакладок — поліція

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 206

Вилучені у дівчини речовини відправили на експертизу

У Кременчуці слідчі поліції вилучили 76 наркозакладок у неповнолітньої. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Дівчину, яка поводилась підозріло, помітили патрульні поліцейські, які викликали слідчих.

— Вилучені в неї речові докази направили на експертне дослідження. Поліція з’ясовує джерело походження наркотиків та інших осіб, що можуть бути причетні до злочину, — розповів Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що тижнем раніше у Кременчуці патрульні знайшли у 19-річного перехожого 59 згортків з наркотиками.