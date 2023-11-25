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Культура, Україна, Світ

Зеленський закликав українців запалити свічки пам'яті на вшанування жертв голодоморів

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 0

 

«Поки українці запалюватимуть свічки на вшанування пам’яті жертв голодоморів — не згасне пам’ять про предків, яких цілеспрямовано і цинічно штовхнули в обійми голодної смерті через те, що вони українці»

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українців запалити свічки пам’яті на вшанування жертв голодоморів.

— Сьогодні, як і завжди, рівно о 16.00, ми запалимо свічки пам’яті. Чимало хто — зі своїми родинами, своїми дітьми, онуками. Хтось із маленьких українців побачить цю свічку вперше. Запитає про неї. І ми розкажемо їм історію. Ця свічка розповість їм історію, яку вони повинні знати, пам’ятати, передавати своїм дітям та онукам. А ті — своїм дітям і онукам. І допоки ми будемо запалювати цей вогонь, не згасне спогад про мільйони наших предків, яких цілеспрямовано, підготовлено й цинічно штовхнули в обійми голодної смерті. Через те, що вони українці, — сказав він.

За словами Зеленського, мільйони предків українців штовхнули в обійми голодної смерті й через те, що вони становили ідеологічну і класову загрозу для імперського утворення, через те, що вони були за духом вільними людьми, а отже вважалися небезпечними для режиму і його геополітичних намірів.

Ціна життя: що їли під час Голодомору — відтворені студентами страви
— І тоді по хатах ходили озброєні загони й забирали все, що можна було їсти. І тоді селяни падали на коліна, благали залишити бодай якусь крихту для дітей, але нелюди були невблаганні. І тоді на очах у рідних тихо згасали бабусі й діди, батьки, рідні, які відмовлялися їсти, «щоб дітям було більше». І тоді зникали цілі сім’ї, роди, вулиці й села, — нагадав він.

Президент назвав це трагедією, де були не лише мільйони вбитих, а й мільйони ненароджених.

Нагадаємо, 23 листопада о 12.00 біля пам'ятника жертвам сталінських репресій та тоталітарних режимів кременчужани вшанували пам'ять усіх, хто загинув внаслідок Голодомору 1932-1933 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Голодомор Володимир Зеленський
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