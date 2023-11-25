Зеленський закликав українців запалити свічки пам'яті на вшанування жертв голодоморів

«Поки українці запалюватимуть свічки на вшанування пам’яті жертв голодоморів — не згасне пам’ять про предків, яких цілеспрямовано і цинічно штовхнули в обійми голодної смерті через те, що вони українці»
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українців запалити свічки пам’яті на вшанування жертв голодоморів.
За словами Зеленського, мільйони предків українців штовхнули в обійми голодної смерті й через те, що вони становили ідеологічну і класову загрозу для імперського утворення, через те, що вони були за духом вільними людьми, а отже вважалися небезпечними для режиму і його геополітичних намірів.
Президент назвав це трагедією, де були не лише мільйони вбитих, а й мільйони ненароджених.
Нагадаємо, 23 листопада о 12.00 біля пам'ятника жертвам сталінських репресій та тоталітарних режимів кременчужани вшанували пам'ять усіх, хто загинув внаслідок Голодомору 1932-1933 років.
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