У грудні проїзд з Кременчука до Полтави здешевшає на 10 гривень — ОВА

З першого грудня чотири перевізники здешевлять тариф на 10 гривень на сполучення «Полтава-Кременчук» і «Полтава-Миргород». На 15 гривень знизиться вартість проїзду з обласного центру до Лубен у двох перевізників. На 16 грн стануть дешевшими квитки в одного перевізника на маршруті з Полтави до Лохвиці. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Нагадаємо, що в жовтні міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що найближчим часом не підвищуватимуть вартість проїзду у тролейбусах.
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