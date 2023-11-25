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У грудні проїзд з Кременчука до Полтави здешевшає на 10 гривень — ОВА

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 319

 

Вартість проїзду знизиться на кількох міжміських маршрутах Полтавщини

З першого грудня чотири перевізники здешевлять тариф на 10 гривень на сполучення «Полтава-Кременчук» і «Полтава-Миргород». На 15 гривень знизиться вартість проїзду з обласного центру до Лубен у двох перевізників. На 16 грн стануть дешевшими квитки в одного перевізника на маршруті з Полтави до Лохвиці. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Цей результат маємо після перемовин із підприємцями. Важливо спільно докладати зусиль, аби в тяжкі для країни часи люди відчували підтримку. Працюємо далі над цим питанням, — наголосив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що в жовтні міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що найближчим часом не підвищуватимуть вартість проїзду у тролейбусах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вартість проїзду міжміські перевезення Кременчук-Полтава транспорт
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